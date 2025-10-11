Conozca El Principio, el nuevo disco de Margarita Siempre Viva

El Principio es más que el nombre del nuevo disco de la banda paisa Margarita Siempre Viva, es su realidad. Hay un montón de cosas que la banda en general, y cada uno de sus integrantes en particular, parecen estar viviendo por primera vez.
–El nombre del disco vino después de las canciones, porque eso de nombrar es muy difícil, primero pasan las cosas y después viene el nombre, entonces El Principio llegó a unir un montón de cosas que nosotros estábamos haciendo y viviendo por primera vez. Es la primera vez que aparecemos en la portada de un disco, en los videos, es la primera vez que hacemos y componemos canciones que antes no habíamos logrado. El Principio es intentar –dijo Cristian Sánchez, uno de los vocalistas de la banda.
Pero El Principio marca también una distancia. Hacer tantas cosas nuevas puede alejar a algunos fanáticos, reafirmar a otros y acercar nuevos. En este disco, la banda se aleja de ese estilo más sombrio, nostálgico y ruidoso de sus primeros trabajos, y se acerca a la fiesta, al amor, incluso al baile, es un disco alegrón. Hay diferencias, pero la banda es la misma.
Eso es lo que se puede ver en los videos que acompañan cada canción. Un ciclo, un día entero con la banda, que parece arrancar después de una prueba de sonido y terminar después de un concierto, con un brindis.