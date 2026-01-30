x

Tras su show en Medellín, Karol G y Bad Bunny podrían hacer historia en los Grammy

Bad Bunny está nominado en las categorías más importantes y de ganar podría hacer historia como el tercer latino en conseguir un Grammy Anglo en esas estancias. Karol G está nominada en la categoría latina y se confirmó que presentará una de las categorías en la gala.

  • Karol G se presentó el pasado fin de semana con Bad Bunny en Medellín como invitada del conejo malo para su última noche en la ciudad. FOTO Cortesía @crisdying_ph
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 3 horas
La noche más importante de la música internacional se vivirá este domingo 1 de febrero en la 68ª entrega anual de los Grammy Anglo a las 7:00 p.m. desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La expectativa es grande en especial para la música latina porque podrá ser la consagración para Bad Bunny, nominado en las categorías más importantes de la gala: Álbum del año, Grabación del año y Canción del año, en las que compite con nombres como Sabrina Carpenter, Doechii, Billie Eilish, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Chappell Roan, Bruno Mars con ROSÉ, Justin Bieber y Tyler, the creator.

Recordemos que los Grammy Anglo son distintos a los Latin Grammy y que en ellos la música latina ha sido galardonada solo en las categorías latinas, raramente se han adjudicado las categorías principales. Sucedió en dos ocasiones cuando en los años 60 el brasileño Joao Gilberto ganó Álbum del año por su disco Getz/Gilberto que hizo al lado de Stan Getz, y Carlos Santana también lo consiguió a finales de los 90 con el álbum Supernatural.

De ganar Bad Bunny dejaría atrás una sequía de 26 años en la que los artistas latinos no habían podido alzar los galardones más importantes de estos premios.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar encabeza –con nueve nominaciones– la lista de favoritos para los premios Grammy, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones, respectivamente.

Con seis nominaciones le siguen el puertorriqueño Bad Bunny por su trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF) y justo el puertorriqueño llega a Los Ángeles tras sus conciertos en Medellín y previo a su esperada presentación en el Super Bowl el próximo 8 de febrero.

Los colombianos nominados para los Grammy 2026

Estos Grammy anglo tienen en total 95 categorías, de las cuales hay protagonismo colombiano en los apartados latinos.

En Mejor álbum latino pop está nominado Andrés Cepeda con su Bogotá (Deluxe) y compite con Karol G y el Tropicoqueta. En la categoría de Mejor álbum de música urbana compiten J Balvin y Feid, el primero con Mixteip y el segundo por Ferxxxo vol X: sagrado. En esta misma categoría está Bad Bunny con su DTMF.

Aterciopelados aspira a su primer Grammy anglo con el disco Genes Rebeldes en la categoría Mejor álbum rock o alternativo y compite con Astropical de Bomba Estéreo con los venezolanos de Rawayana.

En la categoría de Mejor álbum de música mexicana también hay representación colombiana con Paola Jara y su disco Sin rodeos. Y el Grupo Niche aspira a su segundo Grammy anglo con la nominación a Mejor álbum tropical por su disco Clásicos 1.0

Este premio ha sido esquivo para los colombianos, solo 8 colombianos lo han conseguido. Juanes y Shakira con 4, los más ganadores. Carlos Vives tiene 2 y con uno Jorge Villamizar con Bacilos, El Grupo Niche, Kali Uchis, Karol G y el grupo de música infantil 123 Andrés.

De ganar Karol G igualaría a Carlos Vives y comenzaría a escalar en esta corta lista de colombianos ganadores en el Grammy Anglo.

Qué se sabe de la ceremonia de los Grammy 2026

Serán varios los artistas que presentarán varias categorías en la gala principal, entre ellos ya están confirmados Karol G, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Harry Styles, Jeff Goldblum, el humorista latino Marcello Hernández y las actrices Queen Latifah y Teyana Taylor.

En cuanto al show se sabe que habrá un segmento especial en el que cantarán los nominados a Mejor nuevo artista como Lola Young y Olivia Dean y que también cantarán en la gala Bruno Mars, Clipse con Pharrell Williams, Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, ROSÉ; Tyler, The Creator y un segmento especial del In Memoriam en el que Lauryn Hill actuará en honor a D’Angelo y Roberta Flack.

Los Grammy se podrán ver en Colombia este domingo 1 de febrero por TNT y HBO Max en vivo, primero con el preshow especial de una hora desde las 7:00 p. m. en el que se verá la llegada de los artistas con entrevistas exclusivas desde la alfombra roja y luego, la ceremonia en vivo comenzará a las 8:00 p. m. “Una vez finalizada la gala, el evento estará disponible en HBO Max por dos semanas para que la audiencia pueda revivir los momentos más memorables”, detallaron desde HBO Max.

