Karol G deslumbró en el show de Bad Bunny, ¿es el inicio de una nueva etapa?

Este domingo fue el último de los tres conciertos en Colombia –concretamente en Medellín– que dio Bad Bunny y para cerrarlo por todo lo alto invitó, como él mismo lo dijo, “a una hija de esta tierra”, gran representante del género en el mundo entero: Karol G.
La salida de Karol G al escenario causó una euforia monumental en el estadio Atanasio Girardot y lleva varios días siendo tema de conversación. No es para menos, “la bichota” ha tenido un año en el que ha sabido dosificar sus apariciones. Tal vez por eso, verla de nuevo en el escenario generó no solo entusiasmo: fue toda una celebración que delató cuánto se la había extrañado.
