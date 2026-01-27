Karol G deslumbró en el show de Bad Bunny, ¿es el inicio de una nueva etapa?

Este domingo fue el último de los tres conciertos en Colombia –concretamente en Medellín– que dio Bad Bunny y para cerrarlo por todo lo alto invitó, como él mismo lo dijo, “a una hija de esta tierra”, gran representante del género en el mundo entero: Karol G. La salida de Karol G al escenario causó una euforia monumental en el estadio Atanasio Girardot y lleva varios días siendo tema de conversación. No es para menos, “la bichota” ha tenido un año en el que ha sabido dosificar sus apariciones. Tal vez por eso, verla de nuevo en el escenario generó no solo entusiasmo: fue toda una celebración que delató cuánto se la había extrañado.



Le puede interesar: Bad Bunny en Medellín: música, símbolos y una primera noche que selló su conexión con Colombia

Karol G salió con el pelo corto, un color más natural que ya venía trayendo desde el año pasado –lejos de los colores de años anteriores–, una figura muy estilizada y una sencillez que rozaba con el buen gusto. “Mi reina preciosa”, “se ve estupenda”, “volvió la reina”, “necesitamos Tropicoqueta tour ya”, “me encanta su cabello, le da un glow up de otro nivel”, “divina así con el pelo más natural!!! Espectacular la bichota”, se leyeron en los miles de mensajes de las redes sociales. Algunos se atrevieron a criticar su delgada figura ante la respuesta inmediata de otros que reclamaban que “sobre los cuerpos ajenos no se opina”, pero más allá de ello, es claro que la presencia de Karol G de nuevo en el escenario reafirma que ese es su lugar ideal. En otras esferas, quienes estaban en el show llegaron a pensar en que si es verdad que su relación amorosa con Feid terminó –porque ninguno de los dos lo ha confirmado– se le ve muy bien y en paz (hasta se fue a comer los perritos de San Diego después del show). Karol G, sobre esta presentación con Bad Bunny, publicó una foto del momento en sus historias de Instagram y escribió: “Benito y Carolina. 7 años después”.

Emocionante fue la presentación de Karol G con Bad Bunny este domingo en Medellín. FOTO Cortesía Cristian David García @crisdying_ph

¿Qué ha pasado en la vida de Karol G este último año?

A Karol G la vimos en abril de 2025 cuando estrenó su documental Mañana fue muy bonito con Netflix. Allí, vestida de negro brillante ajustado al cuerpo y el pelo aún largo habló de la experiencia en este audiovisual en el que expuso su carrera, su día a día, su lucha, sus relaciones afectivas y el constante saboteo, ese perfeccionismo que aunque la ha llevado muy lejos también le ha dejado momentos de mucha soledad, silencio y vulnerabilidad. El 20 de junio lanzó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio. Un disco con el que buscó reconectar con los sonidos y las canciones con las que creció. Realizó una gira promocional en medios de comunicación en la que se destacó su pasó por The Tonight Show de Jimmy Fallon, pero hasta ahí. Todo muy medido, preciso y al punto.

Dos meses después cantó en el Vaticano junto a Andrea Bocelli, Pharrell Williams, y John Legend. También hizo el show de medio tiempo de la NFL en Brasil y se conoció que es una de las headliners de Coachella 2026. A finales de ese mismo mes también estrenó Totally Crazy, show en el cabaret parisino Crazy Horse. Era la primera latina en bailar en la sala que tiene más de 70 años de historia. Cuando se pusieron a la venta, las entradas se vendieron en media hora, con precios que iban de los 200 a los casi 500 euros. Puede leer: Karol G llevará su Tropicoqueta al cabaret parisino Crazy Horse como invitada de honor En ese mismo mes, Karol G anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo tequila que rinde homenaje a uno de sus temas más emblemáticos: 200 Copas, canción que estrenó en 2021. El proyecto fue desarrollado junto a Casa Dragones, reconocida como una de las casas tequileras más prestigiosas del mundo. En octubre fue una de las artistas invitadas al Victoria Secret Fashion Show. En noviembre fue nominada a los Premios Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum Pop Latino y en diciembre lanzó La Premiere, un documental que muestra el proceso de creación detrás de Tropicoqueta y que buscaba llevar la música más allá de las plataformas digitales, combinando canciones, imágenes, locaciones reales y una puesta en escena diseñada para ser un evento colectivo. El especial se emitió en más de 40 países, fue producido por Bichota Films y rodado en Ciudad de México, Cartagena de Indias, Los Ángeles y Medellín.

En sus redes sociales ha dejado espacios de silencio. Su primer post del 2025 fue en abril y ahí empezó a hablar del Tropicoqueta, también hizo un par de publicaciones sobre el documental con Netflix y de ahí fue activa, pero sin cansar a la gente –aunque sus fans seguro querían más–. Su nuevo corte de pelo lo mostró en diciembre del 2025. Sin necesidad de andar posteando cada segundo, Karol G ha demostrado que tiene el control de su carrera: no ha dado entrevistas desde lo de Tropicoqueta –la más reciente fue con Jennifer Hudson en su show en octubre de 2025–, ha guardado prudente silencio sobre el foco que sigue teniendo su vida privada y su relación amorosa, anunció este año que es la nueva embajadora de la marca deportiva Reebok y dejó a la gente con ganas de más tras su aparición en el show de Bad Bunny. En un tiempo en el que la exposición –y hasta sobreexposición– parece un mandato y hasta se ha normalizado, Karol G ha optado por lo contrario: medir, dosificar, hacerse extrañar. Ella habla con menos ruido y más intención y a lo mejor no sea este un regreso ni una ruptura, sino el camino de una artista que afina su propio ritmo. Por eso, la pregunta queda en el aire: ¿es este el inicio de una nueva etapa o el trayecto en el que Karol G decidió caminar sin prisa?



Siga leyendo: Se acabó el amor: confirman que Karol G y Feid terminaron su relación después de tres años juntos



Preguntas frecuentes sobre el tema: