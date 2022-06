“Casi todas mis canciones son diferentes. “ Jordan” fue mucho más urbana, Mujeriego más merengue, mientras que “ Wasa Wasa” es más reguetonuda y “ Q’ hubo bebé” es más romántica. La gente la ha recibido con mucho amor, le apostamos a ese palabreo de Medellín, no hay nada más paisa que “ Q’ hubo bebé” , así que le quise dar ese romanticismo nuestro. Mis canciones son tan diferentes que a veces la gente no sabe que son mías cuando las escucha por primera vez”

“Allá no van casi cantantes de reguetón, el último había sido J Balvin hace como 10 años, es que eso queda demasiado lejos (risas...), hice tres shows llenos, hay mucho colombiano y latino que disfrutan del reguetón. Muy contento de encontrar tanto colombiano lejos, resistiendo y trabajando para apoyar a sus familias, muy orgulloso de llevarle mi música, quiero volver, pero no sé cuando, porque es muy lejos...(risas)”.

“Fueron cuatro fechas, lo que hice fue prácticamente estrenar la visa, estuve en Miami y Nueva York, la gente me recibió con mucho amor, más de lo que esperaba. Fui a trabajar, a sembrar allá y me encontré con que mis canciones estaban superpegadas, regreso en septiembre ya con una gira consolidada con 30 fechas”.

¿Cómo será la gira al lado de Blessd, que en septiembre tendrá su fecha en Medellín?

“Blessd y yo nos conocemos desde hace un par de años, comenzamos la carrera casi que juntos, cuando ninguno de los dos sonaba ni era exitoso, y ver todo lo que hemos logrado hoy es muy bonito y positivo. Trabajando con disciplina y amor se logran cosas grandes.

El show y la gira completa con Blessd va a ser todo un espectáculo, una experiencia inolvidable para retribuir todo ese amor que nos dan”.

¿Qué viene más en su carrera?

“Aparte de la gira por Estados Unidos estaré en Europa en los festivales de verano, viene mucha música, estoy trabajando en mi álbum “El cantante del guetto”, nunca he sacado un disco completo, aún no le tengo fecha, no me quiero comprometer. Se viene viajar por el mundo, que es lo que más disfruto, cantar en todos los lugares, llevar mi música a todos los rincones”.