José Eduardo Santana, el cuatrista que le rindió homenaje a la música colombiana en los conciertos de Bad Bunny

Aunque el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour es un homenaje de Bad Bunny a Puerto Rico, durante sus tres conciertos en Medellín también hubo un tributo a la música colombiana. Este vino por parte de José Eduardo Santana, el cuatrista puertorriqueño que hace parte de la gira y que, noche a noche, acompaña al cantante de reguetón en el escenario.
El músico fue el protagonista de algunos de los momentos más comentados de los espectáculos del 23, 24 y 25 de enero en la capital antioqueña. Santana interpretó en el cuatro algunos fragmentos de Colombia tierra querida, de Lucho Bermúdez; Aventurero, de Yeison Jiménez, y La camisa negra, de Juanes.