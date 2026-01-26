x

José Eduardo Santana, el cuatrista que le rindió homenaje a la música colombiana en los conciertos de Bad Bunny

Durante las tres fechas consecutivas de Bad Bunny en Medellín, Santana interpretó algunos de los éxitos de la música colombiana. El artista hace parte de la nueva generación de cuatristas de Puerto Rico.

  • José Eduardo es uno de los músicos que está acompañando a Bad Bunny en su gira mundial. FOTO: @joseduardomusic en Instagram
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Aunque el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour es un homenaje de Bad Bunny a Puerto Rico, durante sus tres conciertos en Medellín también hubo un tributo a la música colombiana. Este vino por parte de José Eduardo Santana, el cuatrista puertorriqueño que hace parte de la gira y que, noche a noche, acompaña al cantante de reguetón en el escenario.

Le puede interesar: Video: Karol G sorprendió a Medellín con una presentación especial en el último concierto de Bad Bunny

El músico fue el protagonista de algunos de los momentos más comentados de los espectáculos del 23, 24 y 25 de enero en la capital antioqueña. Santana interpretó en el cuatro algunos fragmentos de Colombia tierra querida, de Lucho Bermúdez; Aventurero, de Yeison Jiménez, y La camisa negra, de Juanes.

José Eduardo hace parte de la nueva generación de cuatristas en Puerto Rico. Esto es relevante porque el cuatro es el instrumento nacional de la isla y ocupa un lugar esencial en ritmos autóctonos como la música jíbara, la trova y la plena. Generalmente realizado con el fruto seco del higüero, el cuatro tiene cinco cuerdas dobles, aunque se encuentran algunos con hasta seis cuerdas.

“Hago música para dejar mis huellas y aportación... Quiero hacer música para inspirar a los jóvenes que llegan. He viajado y he visto la reacción de la gente, cuando escucha nuestra música... es algo maravilloso. Hablo de lugares tan lejanos y distintos a nosotros como Serbia, Rumanía y Turquía, por mencionar algunos. Es un sonido que los cautiva”, dijo Santana en 2023 en una entrevista con la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Amplíe la noticia: Bad Bunny en Medellín: música, símbolos y una primera noche que selló su conexión con Colombia

En 2020, el cuatrista lanzó su primer álbum, Raíces progresivas, y su más reciente trabajo es de 2023 y está titulado como Cuatro menguante. “Es un disco que ama y entiende de dónde viene la música campesina... Tener consciente lo que es defender el sonido del cuatro. De dónde viene, cómo ha evolucionado, los maestros que lo han tocado; y a la misma vez, saber que hay nuevas generaciones, nuevos sonidos que van evolucionando. Por eso es importante añadir ese granito de arena”, explicó el artista sobre ese último disco.

Esa defensa del cuatro y la tradición también se vio reflejada en 2025, cuando Santana hizo parte de PIToRRO DE COCO, una de las canciones de Debí Tirar Más Fotos.

A raíz de esa colaboración es que ahora el cuatrista hace parte de la sexta gira mundial de Bad Bunny, la cual tendrá más de 50 fechas en Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía. Al igual que con la participación de la banda Chuwi, la orquesta Los Sobrinos y Los pleneros de la creta, el objetivo de Santana en este show que le dará la vuelta al mundo es reivindicar y dar a conocer los sonidos tradicionales de Puerto Rico.

Lea también: Los Pleneros de la Cresta, una revolución sonora de Puerto Rico para el mundo

Utilidad para la vida