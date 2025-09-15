x

Bad Bunny anunció un concierto más de su residencia y será transmitido en vivo para el mundo

El concierto será transmitido por Amazon Prime y Twich.

  Bad Bunny se presentará en Medellín los días 23, 24 y 25 de enero de 2026. Foto Getty.
    Bad Bunny se presentará en Medellín los días 23, 24 y 25 de enero de 2026. Foto Getty.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

15 de septiembre de 2025
bookmark

¡Confirmado! Bad Bunny extenderá su exitosa residencia No me quiero ir de aquí. La última fecha será el próximo 20 de septiembre y se transmitirá en vivo y en exclusiva por Amazon Prime y Twich.

El anuncio se hizo a través de las cuentas de Amazon Music: “Acho PR es otra cosa. Bad Bunny ‘No me quiero ir de aquí: una más’ transmisión en vivo septiembre 20. Se podrá ver gratis en la app de Amazon Music, Prime Video y Twich”, dice la publicación.

Le puede interesar: Bad Bunny y su camino a convertirse en súper estrella

Bad Bunny lo confirmó a través de su cuenta de X, anunciando que la boletería para esta nueva presentación será exclusiva para residentes de Puerto Rico, como lo fueron las primeras nueve.

En la gira No me quiero ir de aquí, Bad Bunny convirtió cada detalle en un guiño a su tierra. La venta de los primeros nueve conciertos estuvieron reservados solo para los residentes de Puerto Rico. Foto: Getty
En la gira No me quiero ir de aquí, Bad Bunny convirtió cada detalle en un guiño a su tierra. La venta de los primeros nueve conciertos estuvieron reservados solo para los residentes de Puerto Rico. Foto: Getty

Con este anunció se mantienen las especulaciones de los fanáticos en redes sociales sobre los artistas que aún no han sido invitados a la residencia. Muchos han fantaseado con una reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin, otros han querido ver en la casita, escenario central del concierto, a Anuel, pero quizás los artistas más esperados por los fanáticos sean las leyendas del género Tego Calderón y Don Omar.

La visita de estos últimos parecer ser la más probable en esta última fecha, pues ayer se vieron en el montaje del show dos cabritas. La expresión Goat, cabra en inglés, se usa también para abreviar la expresión Greatest Of All Time, que se usa para referirse a los mejores en lo suyo.

Para muchos, la presencia de los animales es un guiño a estos dos artistas. A esto se suma que entre los invitados al concierto del pasado domingo estuvo Elías de León, el fundador de la influyente disquera puertorriqueño White Lion Records, una de las figuras más respetadas del género, pues ayudó a impulsar y desarrollar las carreras de artistas como Tego Calderón y Calle 13.

Para saber más: ABC DtMF, un diccionario para entender el último disco de Bad Bunny

El pasado domingo, antes de que se confirmara esta nueva fecha, Bad Bunny agradeció a los asistentes a la residencia. “Cuando de chiquito soñaba con hacer esto, sabía que todo lo que trabajara con cariño y pasión lo podía lograr, pero todo esto superó mi propio sueño. Gracias por tanto amor, gracias por tanto cariño, gracias por ponerme aquí. Lo voy a agradecer toda la vida. Hasta el día que ustedes quieran y hasta el día que Dios quiera”, dijo desde el escenario.

A las 30 fechas de la residencia han asistido más de 600.000 personas. En un par de meses empezará la gira mundial. El primer concierto será el 21 de noviembre en República Dominicana. En Medellín estará el 23, 24 y 25 de enero de 2026.

