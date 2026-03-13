Hollywood se transforma para los Oscar 2026: así se prepara la noche más importante del cine

A pocos días de la edición 98 de los Premios Oscar, el emblemático bulevar de Hollywood se convirtió en un enorme set de producción donde avanza la construcción del escenario y la instalación de la tradicional alfombra roja que recibirá a las estrellas del cine el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre. De acuerdo con varios medios internacionales, el sector ya comenzó a transformarse para albergar la ceremonia más importante de la industria cinematográfica. Desde la semana pasada, un tramo del Hollywood Walk of Fame permanece cerrado para permitir el montaje de estructuras, grúas y andamios que darán forma al evento televisivo. Según estimaciones de WalletHub, la ceremonia de 2025 costó cerca de 57,7 millones de dólares, y se proyecta que la producción de este año podría superar los 60 millones de dólares, una cifra que incluye el montaje del escenario, la logística, la seguridad y la transmisión global de la gala. La instalación principal incluye una carpa monumental con una alfombra roja de cerca de 300 metros, que recorrerá parte de la calle hasta llegar a las escalinatas del teatro donde se entregarán las estatuillas, según reportó la agencia EFE. El despliegue logístico ya cambió la rutina del sector. Entre maquinaria pesada y decenas de trabajadores, turistas y curiosos se detienen a observar cómo toma forma el escenario que millones de personas verán en televisión.

La gala de este año volverá a estar conducida por el comediante Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión tras presentar la ceremonia en la edición anterior. Lea también: Dónde ver los Premios Óscar 2026 en Colombia y la polémica que rodea a Timothée Chalamet Para la edición de 2026, la inversión podría superar los 60 millones, una cifra que cubre desde la construcción del escenario y la alfombra roja hasta la logística, seguridad y producción televisiva del evento. El evento comenzará a las 7:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos) y tendrá una duración aproximada de tres horas y media, en una noche dedicada a reconocer las mejores películas estrenadas durante 2025. La producción estará nuevamente a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, responsables de las últimas galas. La Academia decidió mantener al mismo equipo creativo tras el buen desempeño visual y de audiencia que tuvo la edición anterior.