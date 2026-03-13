x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hollywood se transforma para los Oscar 2026: así se prepara la noche más importante del cine

Hollywood ya comenzó a transformarse para recibir la edición 98 de los Premios Oscar. Entre montajes y una alfombra roja de casi 300 metros, se prepara para la gala del 15 de marzo, una ceremonia que promete reunir a las mayores estrellas del cine.

  • Hollywood se transforma para los Oscar 2026: así se prepara la noche más importante del cine. Foto: redes sociales @theacademy
    Hollywood se transforma para los Oscar 2026: así se prepara la noche más importante del cine. Foto: redes sociales @theacademy
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
bookmark

A pocos días de la edición 98 de los Premios Oscar, el emblemático bulevar de Hollywood se convirtió en un enorme set de producción donde avanza la construcción del escenario y la instalación de la tradicional alfombra roja que recibirá a las estrellas del cine el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre.

De acuerdo con varios medios internacionales, el sector ya comenzó a transformarse para albergar la ceremonia más importante de la industria cinematográfica. Desde la semana pasada, un tramo del Hollywood Walk of Fame permanece cerrado para permitir el montaje de estructuras, grúas y andamios que darán forma al evento televisivo. Según estimaciones de WalletHub, la ceremonia de 2025 costó cerca de 57,7 millones de dólares, y se proyecta que la producción de este año podría superar los 60 millones de dólares, una cifra que incluye el montaje del escenario, la logística, la seguridad y la transmisión global de la gala.

La instalación principal incluye una carpa monumental con una alfombra roja de cerca de 300 metros, que recorrerá parte de la calle hasta llegar a las escalinatas del teatro donde se entregarán las estatuillas, según reportó la agencia EFE. El despliegue logístico ya cambió la rutina del sector. Entre maquinaria pesada y decenas de trabajadores, turistas y curiosos se detienen a observar cómo toma forma el escenario que millones de personas verán en televisión.

La gala de este año volverá a estar conducida por el comediante Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión tras presentar la ceremonia en la edición anterior.

Lea también: Dónde ver los Premios Óscar 2026 en Colombia y la polémica que rodea a Timothée Chalamet

Para la edición de 2026, la inversión podría superar los 60 millones, una cifra que cubre desde la construcción del escenario y la alfombra roja hasta la logística, seguridad y producción televisiva del evento.

El evento comenzará a las 7:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos) y tendrá una duración aproximada de tres horas y media, en una noche dedicada a reconocer las mejores películas estrenadas durante 2025. La producción estará nuevamente a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, responsables de las últimas galas. La Academia decidió mantener al mismo equipo creativo tras el buen desempeño visual y de audiencia que tuvo la edición anterior.

En la carrera por las estatuillas, una de las grandes protagonistas es la película Sinners (Los pecadores), dirigida por Ryan Coogler, que llega a la gala con 16 nominaciones, la cifra más alta registrada para una producción en la historia de los Oscar. También figuran entre las favoritas One Battle After Another (Una batalla tras otra) con 13 candidaturas, así como títulos como Marty Supreme, Hamnet, Frankenstein del director Guillermo del Toro y Valor sentimental.

Le puede interesar: Sinners, la película más nominada a los Óscar (y guía para ver las demás opcionadas)

En las categorías actorales, el premio a mejor actor tiene entre sus nominados a figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan, nombres que encabezan una de las competencias más comentadas de la temporada. La ceremonia también contará con la participación de reconocidas estrellas que subirán al escenario como presentadores, entre ellas Anne Hathaway, Nicole Kidman, Javier Bardem, Demi Moore y Robert Downey Jr.

En el apartado musical se esperan presentaciones de Josh Groban junto al Los Angeles Master Chorale, además de Raphael Saadiq y artistas como Audrey Nuna, Rei Ami y EJAE.

Entérese: Premios SAG Actor Awards 2026: ganadores, el emotivo discurso de Harrison Ford y todo lo que dejó la gala

Entre los momentos especiales planeados destaca un reencuentro del elenco de la película The Devil Wears Prada, con la participación de Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, además de una posible reunión del reparto de Bridesmaids. La gala también incluirá un segmento In Memoriam ampliado, con un homenaje especial al cineasta Rob Reiner.

La cobertura televisiva comenzará días antes con programas especiales desde el 13 de marzo, mientras que el tradicional pre-show de la alfombra roja iniciará horas antes de la ceremonia con entrevistas a los nominados. La transmisión podrá verse en Estados Unidos a través de ABC y la plataforma Hulu, mientras que en América Latina estará disponible por TNT y servicios de streaming. Tras la entrega de premios, las celebraciones continuarán con uno de los eventos más exclusivos de la industria, la Vanity Fair Oscar Party, que este año se realizará en el Los Angeles County Museum of Art, donde tradicionalmente se reúnen las principales figuras del cine para cerrar la noche más importante de Hollywood.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida