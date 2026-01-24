Tras 15 cirugías, Priscilla Gómez ahora baila en la Royal Opera House

El 16 de mayo de 1988, frente a la Royal Opera House de Londres, quitaron el velo blanco que cubría a Young Dancer, la escultura del artista italiano Enzo Plazzotta que inmortaliza en bronce a la bailarina australiana Katie Pianoff. La figura, apoyada en el pie izquierdo en punta mientras ajusta su zapatilla, se convirtió con los años en un punto de referencia del Covent Garden –uno de los epicentros culturales de Londres– y en una suerte de pozo de los deseos: allí se detienen niñas y jóvenes que sueñan con una carrera en la danza, pidiéndole a esa bailarina inmóvil que les conceda el favor de una carrera exitosa y, tal vez, algún día cruzar la calle y pisar el escenario de la Royal Opera House, hogar del Royal Ballet, una de las compañías más prestigiosas del mundo.
Justo eso era lo que pedía Priscilla Gómez cuando de niña pasaba por allí. Hoy, después de una vida dedicada al arte y tras más de 15 cirugías, la bailarina y actriz colombiana hace parte del grupo de 30 bailarines que hace parte del elenco de La Traviata, la obra de ópera que estará de temporada en la Royal Opera House hasta el 17 de febrero.
EL COLOMBIANO conversó con ella acerca de su pasión por el ballet y la actuación, y sobre cómo alcanzó su mayor sueño luego de que su carrera como bailarina parecía haber llegado a su fin.