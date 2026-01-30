Comiendo por Colombia: la lista del mercado / Parte 1

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Desde que tengo memoria he visto como las familias pasan el guayabo de la navidad soportando las alzas de todo: después de la fiesta, la tormenta. Por eso, entre los propósitos de año nuevo, debería estar la revisión de nuestros hábitos de mercado, no solo por cuidar la economía, sino también por la oportunidad de comer sabroso sin dar tanta papaya frente a los precios.
Soy papá de un adolescente y entre los dos comemos como si el mundo se fuera a acabar. Me toca ponerme las gafas y comparar precios como la mayoría de la gente. Hay que ingeniárselas con alimentos que se han disparado como las carnes, los lácteos, el aceite y los abarrotes; sin embargo, cada día estoy más convencido de que comer rico no es cuestión de tener que perder un ojo de la cara sino de saber adónde comprar. En el campo y de la mano de familias muy humildes he comido como los dioses, la sazón no tiene estrato, solo historia, amor, pasión y ganas.