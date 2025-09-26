¡Otro premio para Un poeta! Ubeimar Ríos ganó el galardón a mejor actor en el Festival de Cine de Biarritz

El protagonista de la película Un poeta fue el ganador en la categoría Premio a la interpretación en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, galardones que fueron entregados este jueves 25 de septiembre en el suroeste de Francia.

Lea: El éxito de una película sobre el fracaso: más de 100 mil personas han visto Un poeta

Este evento, que se realiza anualmente desde 1979 en la ciudad francesa, es uno de los más importantes de la industria del cine: el Festival de Biarritz es clave a la hora de introducir y promover la cultura latina en Europa, ya que permite que las producciones audiovisuales destacadas realizadas en la región puedan tener circulación en ese continente.

Además del reconocimiento al trabajo actoral de Ubeimar Ríos, la película del paisa Simón Mesa Soto se encontraba compitiendo para ser premiada como una de las mejores del Festival en la categoría de Ficción. Ríos, quien es actor natural e interpreta a Óscar Restrepo, le contó recientemente a EL COLOMBIANO cómo fue seleccionado para participar en Un poeta.

“Lo que sucedió ahí fue una cuestión más del azar. A mí lo que me gusta decir es que es una causalidad de la vida, pero es por bobear. En todo caso, un sobrino de mi esposa, él se llama Carlos Eduardo Duque –que toca en Los Árboles y ha tocado en esos grupos de rap famosos de Medellín que viajan por el mundo– tuvo la oportunidad de estar cercano al guion, además porque él es amigo de Simón. Le dijo a Simón: ‘Simón, yo le tengo a su poeta’. Y Simón Mesa le dijo: ‘Pues si el hombre quiere que presente el casting’. Lo hice. Pasó más o menos un año y nada. A mí ya se me había olvidado el asunto”, relató.

Ríos contó además que “estando incapacitado en una finca donde vivía en ese momento, me llamaron de nuevo para un casting ya con libreto y yo no podía salir de la casa. Les dije que yo no podía. Entonces, Simón me llamó a los 5 minutos y me dice: ‘¿Podemos ir a hacerle el casting a su casa?’. Y yo, ‘Ah, vengan’. Y fueron, me lo hicieron y a los dos días me dijeron: ‘Usted es el protagonista de Un poeta’. Fue una cosa muy curiosa”.