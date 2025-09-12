La inusual celebración del Ineos: Egan Bernal se rapó el cabello tras la victoria de su compañero Ganna

En el equipo británico Ineos Grenadiers se respira alegría y buen humor. Aunque desde hace varios días quedó claro que no tienen opciones de luchar por el título general de la Vuelta a España, las victorias parciales de Egan Bernal y Filippo Ganna han inyectado motivación y júbilo en la escuadra.

El más reciente triunfo llegó el pasado miércoles en Valladolid, donde Ganna impuso su velocidad potencia en la contrarreloj individual de 12.2 kilómetros. Como parte de una curiosa promesa interna, tanto el italiano como Bernal tuvieron que pasar por la máquina y cumplir con cortarse el cabello, un ritual que ya se ha convertido en tradición dentro del conjunto inglés cada vez que uno de sus corredores gana una etapa.

Lea también: “Pedí que me durmieran, el dolor era insoportable”: Egan narró el “infierno” de su accidente en 2022 tras lograr el Trébol en las Grandes

La dinámica, que refleja el ambiente distendido con el que afrontan la recta final de la competencia, ha dejado imágenes peculiares. El martes, tras la victoria de Bernal, el turno de raparse fue para su compatriota y coequipero Brandon Rivera. Un día después, el propio colombiano y Ganna tuvieron que someterse a la maquinilla, en un acto que el equipo compartió con humor en redes sociales.

“All about the aero gains for Egan Bernal and Filippo Ganna at La Vuelta!”, escribió el Ineos en tono jocoso (“¡Todo sobre las mejoras aerodinámicas de Egan Bernal y Filippo Ganna en La Vuelta!”).