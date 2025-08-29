Nacional acelera en el mercado automotriz como los grandes europeos

Atlético Nacional presentó junto a Nissan una edición especial de la SUV Kicks Play Orgullo Nacional, un vehículo que conmemora los 36 años de la primera Copa Libertadores verdolaga. Sin embargo, más allá del diseño verde perlado y los beneficios exclusivos para hinchas, el anuncio refleja un fenómeno más amplio: el fútbol ya no solo se disputa en la cancha, también en el tablero del mercadeo. Atlético Nacional se suma a los clubes más grandes que también se han involucrado con el mercado automotriz. Flamengo, Manchester United y Real Madrid son algunos a los que ahora el verde le sigue los pasos. Más de Nacional: Mentalidad fuerte, disciplina y humildad: él es Juan Manuel Rengifo, el “diez” que tuvo debut soñado con Nacional ante Quindío

Un vehículo todo terreno como Atlético Nacional

El Nissan Kicks Play Orgullo Nacional es una edición limitada de 36 unidades que rinde homenaje a los 36 años conmemorativos de la primera Copa Libertadores de Atlético Nacional. Se trata de una SUV disponible en versiones mecánica y automática, con precios de $97.990.000 y $101.990.000 respectivamente. Su diseño incorpora detalles que lo hacen único: techo y espejos en verde perlado, boceles laterales y frontales en verde mate, rin deportivo de 17 pulgadas en negro semimate y un interior revestido en cuero vinilo con costuras blancas y verdes, además de insignias personalizadas del club como el escudo verdolaga en el asiento del piloto y el número de la edición en el copiloto. Un producto que no solo busca ser un vehículo, sino un objeto de colección y pertenencia para la hinchada verde.

Interior del vehículo Nissan Kicks Play con costuras y diseños personalizados. Foto: Sara Gil.

El negocio de Atlético Nacional con Nissan va más allá de lo deportivo

Juan Sebastián Lara, director de asuntos corporativos de Nacional, explicó que este tipo de alianzas no se entienden como algo aislado sino como parte de una estrategia de expansión. “Estamos materializando nuestra visión de extender el ecosistema del club hacia otras ligas”. La idea de ecosistema es clave. En los últimos años, Nacional ha participado en Colombia Moda, organizó la carrera atlética Grandeza Run Fest y hasta lanzó una película. Ahora suma una SUV de colección con apenas 36 unidades, que refuerza el relato del club más ganador del país.

Al estilo de los grandes europeos

Lo que sorprende es que este tipo de jugadas, que parecían exclusivas de gigantes europeos, empiezan a tener eco en Colombia. Juventus lleva más de una década con Jeep como aliado visible en su camiseta y ha desarrollado ediciones especiales de vehículos 4x4.

Manchester United, en su momento, firmó un acuerdo histórico con Chevrolet, no solo para la camiseta, sino también para lanzar ediciones personalizadas de la SUV Trax con acabados alusivos al club.

Vehiculo del Manchester City en alianza con Chevrolet. Foto: Tomada de redes @ManUtd

Real Madrid, por su parte, ha diversificado aún más. Además de perfumes y relojes oficiales, lanzó junto con Audi una línea de vehículos exclusivos para jugadores y clientes VIP, convirtiendo esa relación en un emblema de lujo y prestigio.

En Suramérica también hay ejemplos. Boca Juniors ha trabajado de la mano con Axe y Gatorade para crear ediciones limitadas de productos de consumo masivo que llevan el sello azul y dorado, mientras Flamengo en Brasil firmó con Volkswagen para lanzar versiones especiales de autos populares con el escudo del club, buscando un mercado mucho más amplio entre hinchas de clase media. Incluso River Plate, eterno rival de Boca, ha comercializado vinos de colección conmemorativos de sus títulos, un producto muy ligado a la identidad cultural argentina. El vehículo es solo el anzuelo, detrás viene la experiencia: tour verdolaga para conocer jugadores, boletas en Occidental alta, indumentaria completa y hasta un partido exclusivo en la sede de entrenamiento para compradores. Una estrategia que refuerza la idea de pertenencia y que convierte al hincha en protagonista. El reto está en que estos productos, cuyo precio ronda los 100 millones de pesos, lleguen más allá del segmento premium y no se queden en símbolo aspiracional.