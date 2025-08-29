Nacional acelera en el mercado automotriz como los grandes europeos

Atlético Nacional presentó junto a Nissan una edición especial de la SUV Kicks Play Orgullo Nacional, un vehículo que conmemora los 36 años de la primera Copa Libertadores verdolaga.
Sin embargo, más allá del diseño verde perlado y los beneficios exclusivos para hinchas, el anuncio refleja un fenómeno más amplio: el fútbol ya no solo se disputa en la cancha, también en el tablero del mercadeo.
Atlético Nacional se suma a los clubes más grandes que también se han involucrado con el mercado automotriz. Flamengo, Manchester United y Real Madrid son algunos a los que ahora el verde le sigue los pasos.
