Mentalidad fuerte, disciplina y humildad: él es Juan Manuel Rengifo, el “diez” que tuvo debut soñado con Nacional ante Quindío

Su rostro aún conserva algunos rasgos de la adolescencia que recién terminó: no tiene asomos de barba, sino que lleva la cara limpia, lampiña, juvenil. Este muchacho de cejas gruesas, negras, pulidas y un siete extraño como corte de cabello, cumplió 20 años el pasado 2 de abril. El volante de Atlético Nacional Juan Manuel Rengifo tiene la energía de la juventud a flor de piel.
También mucho carácter. A pesar de su “inexperiencia” en el fútbol profesional, el miércoles en la noche, en su debut contra Deportes Quindío por los octavos de final de la Copa Betplay, se mostró lleno de confianza. Con un par de remates desde fuera del área, demostró que en Guarne tienen razón cuando dicen que será el ”10” del futuro del cuadro verde. Además, con su gol de cabeza –sueño de cualquiera–, ratificó un “diez” en su presentación: algo tiene de Messi o James, sus ídolos (aunque es diestro).