¡Escalofriante! Escalador Balin Miller transmitió su muerte, tras caída en la montaña El Capitán en Estados Unidos

Su muerte fue transmita en vivo por TikTok, una piedra vertical en el Parque Nacional de Yosemite que se eleva a 914 metros de altura desde la base. ¿Cómo fueron los hechos?

    Esta es una de las imágenes que se han compartido en redes sociales de Balin Miller, de 23 años, , el escalador que murió esta semana en Estados Unidos. FOTO TOMADA X @rapid_reveal
Agencia AFP
05 de octubre de 2025
bookmark

El joven escalador, Balin Miller, de 23 años, cayó al vacío en un trágico accidente en la montaña de El Capitán, en Estados Unidos, esta semana, mientras cientos de personas veían su ascenso en una transmisión en directo en redes sociales.

Miller acababa de completar el pasado miércoles una de las rutas de la famosa pared de granito en el parque Yosemite, en California, cuando bajó haciendo rapel para recuperar sus bolsas de izado que estaban atascadas, detalló en Facebook Tom Evans, un fotógrafo que retrataba la temporada de escalada en la montaña.

“Su cuerda no alcanzaba la ubicación de las bolsas por varios metros, pero al parecer él no se dio cuenta. En el descenso, se deslizó más allá del extremo de la cuerda y cayó al vacío”, escribió Evans, quien un par de días antes había fotografiado al escalador.

“Muchos escaladores en la pared vieron la tragedia. Estas cosas ocurren de vez en cuando, pero el dolor nunca desaparece”.

“Mi corazón está hecho añicos. No sé como voy a superarlo”, dijo su madre, Jeanine Girard-Moorman, en redes sociales este jueves primero de octubre.

Su muerte, tras una caída de cientos de metros de altura, impresionó a los espectadores que seguían la transmisión en vivo en TikTok .

“Fue tan traumático. No puedo parar de verlo en mi cabeza”, escribió una usuaria en un hilo en Facebook sobre el trágico accidente.

“Estaba en la transmisión y vi su ascenso a la cima y su muerte. Aún me atormenta”, comentó otra persona.

Miller se había destacado por el color de su equipo como “la persona de la tienda naranja” en la transmisión que seguía a los varios escaladores que enfrentaban la montaña.

El Capitán, destino famoso por los adeptos a la escalada, es una piedra vertical en el Parque Nacional de Yosemite que se eleva a 914 metros de altura desde la base, y que ofrece diversas rutas para los varios niveles de experiencia.

Miller, oriundo de Alaska, comenzaba a hacerse un nombre en el deporte gracias a sus hazañas en solitario en formidables cimas desde América del Norte hasta la Patagonia.

“Era un joven altamente apreciado entre los mejores escaladores aquí”, escribió Evans.

Liga Betplay

