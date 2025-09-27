Gran triunfo de Camila Osorio la clasifica por primera vez a tercera ronda en torneo WTA 1000 de Beijing

Impresionante fue el nivel que mostró Camila Osorio en la madrugada de este sábado ante la Rusa Anna Kalinskaya. Potencia, determinación y una velocidad increíblemente mejorada, fue lo que la clasificó por primera vez a tercera ronda en el WTA 1000 de Beijing.
El partido, que finalizó 6-1, 4-6, 6-4 en poco más de dos horas de juego, dejó remontadas monumentales, puntos muy luchados y una victoria más que merecida. Le contamos cómo fue el partido y quién será la próxima rival de Osorio, que es de las mejores del mundo.