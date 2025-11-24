x

Del Catatumbo a doble medalla de oro mundial en gimnasia artística: Camilo Vera ganó en Filipinas

Camilo Vera, el talentoso gimnasta colombiano de 18 años, conquistó la gloria en el Mundial Juvenil de Filipinas. El nortesantandereano se convierte en el segundo atleta nacional en la historia en lograr esta hazaña. Conozca sus puntajes y la reacción de la FIG.

    El colombiano Camilo Vera junto a los deportistas que lo acompañaron en el podio del Mundial de Gimnasia Juvenil que se disputa en Filipinas. FOTO TOMADA @gymnastics
Colprensa
24 de noviembre de 2025
bookmark

El rebelde y talentosísimo Camilo Vera no defraudó en el Mundial Juvenil de gimnasia artística que se disputó en Manila, la capital de Filipinas. El cucuteño, formado y guiado por Jairo Ruiz Casas, logró dos medallas de oro en las pruebas de barra fija y barras paralelas.

El nortesantandereano de 18 años se adjudicó las medallas más importantes de su carrera, misma que ha estado llena de preseas en certámenes nacionales e internacionales.

Vea su historia: Camilo Vera, del Catatumbo a finalista mundial de gimnasia juvenil en Filipinas

Oro en Barra Fija: El puntaje que superó al favorito de Estados Unidos

Luciendo la licra azul y roja de la Selección Colombia, Vera se impuso en barra fija con un puntaje de 14.566 con un esquema con dificultad de 5.600 y una nota de 8.833 superando al estadounidense Danila Leykin (14.233) y al filipino Karl Jahrel Yulo (14.000).

“Camilo arriesgó, hizo su esquema enlazado y la salida la sembró. Esta medalla es extraordinaria”, aseguró Jairo Ruiz Casas, quien agradeció a los entes departamentales y locales por el apoyo.

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) se despachó en elogios para el cucuteño calificándolo como audaz y atrevido con un esquema cargado de combinaciones de alta dificultad y con el puntaje más alto de los hombres.

“Estaba muy concentrado. Llevo muchos años trabajando en ello, y me metí de lleno en la energía y la concentración necesarias para realizar la rutina con esa combinación”, declaró Vera.

Segundo Oro en Barras Paralelas: La excelencia compartida con Japón

Vera también se coronó en barras paralelas compartiendo oro con el japonés Nao Ojima con un puntaje total de 13.866. En el podio fueron acompañados por el chino Lanbin Yang (13.600) y el estadounidense Leykin (13.600).

“Vera demostró que tiene la sustancia para levantarse y dar lo mejor de sí cuando la ocasión lo exige”, señaló la FIG.

El talentoso deportista también disputó la final de la general individual (All-Around) culminando en el puesto 14 (77.264).

Camilo Vera, del barrio Minuto de Dios, se convirtió en el segundo gimnasta colombiano en subir al podio en un Mundial Juvenil tras Ángel Barajas, quien en 2023 en Antalya (Turquía), se adjudicó cuatro medallas.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es Camilo Vera y cuántos años tiene?
Camilo Vera es un gimnasta colombiano de 18 años, originario del Catatumbo y Cúcuta. Es el reciente ganador de doble medalla de oro en el Mundial Juvenil de Gimnasia Artística.
¿Cuáles fueron las pruebas donde Camilo Vera ganó oro?
El deportista nortesantandereano se coronó campeón mundial en dos pruebas individuales: la barra fija, con un puntaje de 14.566, y las barras paralelas, donde compartió el oro.
¿Quién fue el primer colombiano en ganar medallas en un Mundial Juvenil de Gimnasia?
El primer gimnasta colombiano en subir al podio en un Mundial Juvenil fue Ángel Barajas, quien logró cuatro medallas en el campeonato disputado en Antalya, Turquía, en el año 2023.

