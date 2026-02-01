¿Cómo se construyó el nuevo récord de Carlos Alcaraz de ser el tenista más joven en conquistarlo todo?

Carlos Alcaraz tiene un encanto natural y una amplia sonrisa al estilo Tom Cruise, pero bajo esa fachada hay un jugador tremendamente ambicioso, motivado para batir récords y dejar su impronta en la historia del tenis, sin dejar de ser un chico cualquiera que disfruta la vida y sus logros: no quiere ser esclavo de sí mismo, sino su dueño.
Con 22 años y 272 días, se ha convertido en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slam desde el inicio de la era Open (1968), mejorando el dato de su legendario compatriota —y sombra— Rafael Nadal, quien lo consiguió cuando tenía 24 años y 102 días.