Un golazo para ver una y otra vez: disfrute del tremendo tanto de Miguel Monsalve con Gremio en el Gaucho

El delantero antioqueño anotó su primer tanto del 2026 en el empate de Gremio frente a Juventude.

  • Miguel Monsalve, delantero colombiano, quien milita en el Gremio de Brasil. FOTO: GETTY
    Miguel Monsalve, delantero colombiano, quien milita en el Gremio de Brasil. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

El delantero colombiano Miguel Monsalve anotó un golazo este sábado, 31 de enero, con el Gremio ante el Juventude por el campeonato Gaucho.

El atacante colombiano envió un fuerte remate de media distancia, al minuto 40 del segundo tiempo para romper el empate y darle la victoria transitoria al cuadro de Portoalegre, que le terminaron empatando el juego (1-1) sobre el epílogo.

Y es que, Juventude terminó igualando a través de Juan Christian en el 90+6 para la paridad del encuentro.

El atacante antioqueño solo le bastaron 45 minutos para anotar su primera anotación del 2026, en una temporada llena de incertidumbre frente a su desempeño en el club.

Le puede interesar: En Brasil están “in love” de los colombianos: José Enamorado llegó y Cetré suena para gigante suramericano

¿Cómo fue la anotación de Miguel Monsalve con el Gremio?

La anotación se produjo en el minuto 85, tras un piboteo del delantero André Henrique y este de media distancia, con un remate potente venció al portero visitante.

Cabe señalar que con este empate el Gremio se ubica como primero de su grupo con 10 puntos en seis juegos disputados, le sigue el Caixas con 7 y Ypiranga-RS con 7.

En este juego no estuvo presente el otro atacante, que es la reciente incorporación del cuadro de Portoalegre. Se trata del cafetero José Enamorado.

Además, el otro nacional, Gustavo Cuéllar, estuvo en el banco de suplentes los 90 minutos.

Lea más: Video | “He hecho merecimientos para ser convocado a la Selección”: Miguel Monsalve

