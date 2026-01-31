Un golazo para ver una y otra vez: disfrute del tremendo tanto de Miguel Monsalve con Gremio en el Gaucho

El delantero colombiano Miguel Monsalve anotó un golazo este sábado, 31 de enero, con el Gremio ante el Juventude por el campeonato Gaucho.

El atacante colombiano envió un fuerte remate de media distancia, al minuto 40 del segundo tiempo para romper el empate y darle la victoria transitoria al cuadro de Portoalegre, que le terminaron empatando el juego (1-1) sobre el epílogo.

Y es que, Juventude terminó igualando a través de Juan Christian en el 90+6 para la paridad del encuentro.

El atacante antioqueño solo le bastaron 45 minutos para anotar su primera anotación del 2026, en una temporada llena de incertidumbre frente a su desempeño en el club.

