Más de 1.000 transportadores saldrán a marchar tras entrada en vigor de aranceles del 30% entre Colombia y Ecuador

Desde la medianoche de este domingo, 1° de febrero, entró en vigor una de las medidas más duras en la relación bilateral reciente: Colombia y Ecuador comenzaron a aplicarse aranceles del 30% a sus productos.
La decisión golpea de lleno un intercambio comercial que supera los 2.800 millones de dólares al año y abre un escenario de alta incertidumbre para empresas, transportadores y consumidores en ambos lados de la frontera.
