En vivo | DIM y Millonarios empatan sin goles en El Campín de Bogotá: ambos equipos buscan su primer triunfo en 2026

Dos de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano no han tenido un buen inicio de campaña en el Apertura 2026. Ni el DIM, ni Millonarios, han ganado su primer partido en un semestre en el que también tendrán competencia a nivel internacional. Ambos se enfrentan este domingo, a partir de las 8:30 p.m., en el estadio El Campín de Bogotá.
El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, se ubica en el puesto 17 de la tabla de posiciones. Apenas consiguió uno de los nueve puntos que disputó en el rentado local. Los antioqueños acumulan dos derrotas (ante Deportivo Pasto y Deportivo Cali), mientras que el martes pasado consiguieron un empate a dos tantos frente al Tolima.