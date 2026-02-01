¿Cuál fue el otro objetivo de la visita de Lionel Messi con Inter Miami a Medellín?

Messi no salió. La gente se empezó a ir. Muchos pensaron que, más fácil, lo verían por la ventana del bus de Bolivariano que lo llevó al estadio. Pocos lo consiguieron. El equipo estadounidense salió casi dos horas después de terminado el encuentro en el Atanasio. La emoción de ver al “10” argentino perduró hasta entonces.

Lo sabía bien Javier Mascherano, el exfutbolista argentino que le heredó a Messi el brazalete de capitán de la Selección de su país y fue su compañero en el Barcelona español, pero que ahora es su técnico. “El objetivo de esta pretemporada es llegar de la mejor manera al inicio de nuestra Liga. Pero también sabemos que tener los jugadores que tenemos nos permite venir a estos lugares y que la gente disfrute. Además, nos ayuda a generar nueva hinchada para el club. Esa es la ventaja de tener jugadores como Lionel”, aseguró “el Jefecito”, de 41 años. Toda la gente que fue al estadio disfrutó de ver al argentino. Basta con mirar las redes sociales para saberlo: están saturadas de videos del calentamiento y del entrenamiento. Messi es un fenómeno de masas y en el Inter Miami lo saben. Por eso lo contrataron en 2023. Su presencia es, en parte, la gran razón por la que el cuadro rosado ha crecido tanto en hinchada que está próximo a estrenar un estadio con capacidad para 25.000 personas en “la ciudad del sol”.

¿Cuál fue el “efecto lio” que buscó Inter Miami?

El efecto generado por Lionel es parecido —y consecuencia— de lo que pasó en 2003, cuando David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, llegó al Real Madrid siendo una estrella del mundo “pop” —por su belleza, por su relación con Victoria, de las Spice Girls—, lo que llevó a que el balompié se globalizara.