¿Cuál fue el otro objetivo de la visita de Lionel Messi con Inter Miami a Medellín?

La presencia del atacante argentino en Medellín despertó furor entre los aficionados. El entrenador Javier Mascherano elogió al capitán de Argentina.

  • Lionel Messi compartió con el exarquero antioqueño René Higuita antes del inicio del partido. Ambos recibieron el balón para hacer el saque de honor del amistoso entre Inter Miami y Nacional. FOTO camilo suárez
    Lionel Messi compartió con el exarquero antioqueño René Higuita antes del inicio del partido. Ambos recibieron el balón para hacer el saque de honor del amistoso entre Inter Miami y Nacional. FOTO camilo suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Cuando terminó el partido entre Inter Miami y Atlético Nacional, muchos aficionados se abarrotaron en el pasillo interior del primer piso de la tribuna occidental del Atanasio, justo alrededor de las vallas que limitaban el paso hacia la puerta que lleva a los camerinos.

Tenían la esperanza de ver, más cerca, a Lionel Messi. No lo lograron. Mientras que afuera la gente esperaba con una mezcla entre esperanza y ansiedad, adentro el futbolista argentino bajaba las escaleras que llevan de la cancha a los camerinos del Atanasio. No tenía los guayos puestos. Iba en chanclas, siguiendo de cerca los pasos de Rodrigo De Paul, el amigo que lo protege como un guardaespaldas dentro y fuera del terreno de juego.

Messi no salió. La gente se empezó a ir. Muchos pensaron que, más fácil, lo verían por la ventana del bus de Bolivariano que lo llevó al estadio. Pocos lo consiguieron. El equipo estadounidense salió casi dos horas después de terminado el encuentro en el Atanasio. La emoción de ver al “10” argentino perduró hasta entonces.

Lo sabía bien Javier Mascherano, el exfutbolista argentino que le heredó a Messi el brazalete de capitán de la Selección de su país y fue su compañero en el Barcelona español, pero que ahora es su técnico. “El objetivo de esta pretemporada es llegar de la mejor manera al inicio de nuestra Liga. Pero también sabemos que tener los jugadores que tenemos nos permite venir a estos lugares y que la gente disfrute. Además, nos ayuda a generar nueva hinchada para el club. Esa es la ventaja de tener jugadores como Lionel”, aseguró “el Jefecito”, de 41 años.

Toda la gente que fue al estadio disfrutó de ver al argentino. Basta con mirar las redes sociales para saberlo: están saturadas de videos del calentamiento y del entrenamiento. Messi es un fenómeno de masas y en el Inter Miami lo saben. Por eso lo contrataron en 2023. Su presencia es, en parte, la gran razón por la que el cuadro rosado ha crecido tanto en hinchada que está próximo a estrenar un estadio con capacidad para 25.000 personas en “la ciudad del sol”.

¿Cuál fue el “efecto lio” que buscó Inter Miami?

El efecto generado por Lionel es parecido —y consecuencia— de lo que pasó en 2003, cuando David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, llegó al Real Madrid siendo una estrella del mundo “pop” —por su belleza, por su relación con Victoria, de las Spice Girls—, lo que llevó a que el balompié se globalizara.

Por eso, en Medellín, durante la noche del 31 de enero de 2026, la gente que entró al estadio esperaba verlo de nuevo, más cerca. Tal fue la razón de que el joven delantero argentino Mateo Silvetti (20 años) dijera que jugar en el equipo de Miami, junto a Lionel, hace que muchas cosas sean fáciles y que para él ha sido un mentor que lo aconseja para mejorar.

También la presencia de Messi emocionó a rivales como David Ospina, quien aseguró que siempre ha disfrutado enfrentándolo y que hay que aprovechar que siga vigente en el fútbol a sus casi 39 años; mientras que William Tesillo agregó que, aunque ya no corre como antes, ahora es más inteligente, generador de espacios y casi siempre hace lo que quiere en la cancha. Messi, además, es un fenómeno de masas. Miami lo supo y Medellín lo confirmó.

