Conmoción en el fútbol: Cheikh Touré, joven promesa senegalesa de 18 años, fue hallado muerto en Ghana tras un secuestro

La policía de Ghana abrió este lunes una investigación tras la muerte “sospechosa” de Cheikh Touré, jugador de fútbol senegalés de 18 años, cuyo cuerpo presentaba lesiones abdominales cuando fue trasladado al hospital.

El comunicado de la policía ghanesa se produce unos días después de las declaraciones publicadas el sábado por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Juventud y Deportes de Senegal, según las cuales el jugador habría sido víctima de estafa y extorsión a manos de una red de falsos cazatalentos, antes de ser asesinado por sus raptores.

Lea también: Andrés Tovar fue el héroe en la clasificación de Envigado a semifinales de Copa Betplay

El joven habría sido capturado por extorsionadores que exigieron un rescate a su familia en Senegal. A pesar de los esfuerzos por reunir el dinero, fue asesinado antes de poder ser liberado. Su cuerpo fue encontrado en la morgue Ebenezer, en la región de Ashanti, a unos 250 km de Accra.

Según el ministerio de Juventud y Deportes, Cheikh Touré, que militaba en la academia Esprit Foot de la ciudad de Yeumbeul, llegó a Ghana con la esperanza de realizar unas pruebas en Marruecos, antes de ser secuestrado y asesinado.

Entérese: Justicia de Argentina absolvió a Sebastián Villa por el presunto delito de abuso sexual

El ministerio de Deportes senegalés hizo un llamado a “los clubes, academias, supervisores y padres a redoblar la prudencia ante ofertas no verificadas de pruebas o traspasos al extranjero”.