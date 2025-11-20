En video: Así fue el golpe que lesionó al árbitro Wilmar Roldán

3 y 4
Temas recomendados
Un análisis del Instituto de Salud Carlos III sobre más de 700 pacientes en España revela nuevos indicios sobre cómo la composición del tejido mamario podría influir en el comportamiento biológico de los distintos subtipos de cáncer de mama, especialmente en aquellos asociados a peor pronóstico.
El Gaula rescató al alcalde de Chimichagua, José David Rocha, quien había sido secuestrado en Soacha durante una falsa negociación de maquinaria. Conozca los detalles del operativo y la rápida liberación.
Aunque el Ministerio de Hacienda aún no revela los detalles de la reforma, la iniciativa estaría prácticamente hundida tras la firma de archivo de 12 senadores.
Peña retoma el cargo el miércoles 26 de noviembre tras el fallo del Consejo de Estado que anuló a Múnera. ¿Qué implicaciones tiene el regreso de Peña en la estabilidad de la Universidad Nacional?
El programa está diseñado para catapultar a 25 empresas de base tecnológica de alto impacto hacia los mercados internacionales.