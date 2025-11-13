Golpe al deporte formativo de Colombia: Gobierno Petro suspendió becas a campeones de los Juegos Intercolegiados

El Gobierno de Gustavo Petro, a través de un comunicado del Ministerio del Deporte, confirmó lo que se convierte en otro duro golpe al deporte formativo y de proyección de Colombia luego de tomar una drástica decisión.
Por limitación presupuestal, como lo firmó en una carta Carlos Aníbal Peralta Carrillo, director de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte, los estudiantes de último grado de bachillerato que se consagren campeones en la Final de los Juegos Intercolegiados y a quienes se les otorgaban becas o préstamos condonables para adelantar sus estudios superiores, así como a sus orientadores, que también recibían estímulos para estudiar posgrados o especializaciones, ya no contarán con ese privilegio.
Aproximadamente desde 2013, cuando el programa se llamaba Supérate, esas becas, de hasta 60 millones de pesos, se venían otorgando, como se ratificó en la Ley 2236 de 2022 de Colombia.
No obstante, la Resolución No. 000316 del 26 de febrero pasado, por la cual se expide la norma reglamentaria de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025, ya daba un aviso de lo que iba a ocurrir, al indicar en uno de sus parágrafos que ahora “los incentivos se encuentran sujetos a asignación y disponibilidad de los recursos de la Nación”.
La nueva notificación, que se conoció 15 días antes de la reciente Final de la competición realizada en el Valle del Cauca, llegó como un balde de agua fría, generando un mar de incertidumbre no solo en atletas y entrenadores, sino en padres de familia, quienes ven en el deporte un futuro para que sus hijos tengan un propósito de vida no solo en la especialidad que practican, sino como un salvavidas, ante los altos costos estudiantiles, para que logren profesionalizarse en la parte educativa.