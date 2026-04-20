La ofensiva jurídica con la que buscan tumbar llegada de Daniel Quintero a la Supersalud

Las manifestaciones de rechazo por el posible nombramiento del exalcalde Daniel Quintero como Superintendente de Salud están pasando del dicho a los hechos: por una parte, ya hay una queja ante la Procuraduría; y la Alcaldía de Medellín tiene listo el escrito de recusación para cuando se haga efectiva la posesión.
La abogada Gloria Jaramillo, conocida en redes como Tyche, instauró ante el Ministerio Público una solicitud para que se ejerza vigilancia preventiva en el proceso de elección de quien sería la cabeza de la Supersalud, teniendo en cuenta que “existen actuaciones públicas relevantes en su contra (se refiere a Quintero), entre ellas investigaciones penales y disciplinarias”.