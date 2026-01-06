Estas son las motos que pagan menos valor del Soat en 2026 en Colombia

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) 2026 ya tiene tarifas oficiales en Colombia dadas a conocer desde el 1° de enero por la Superintendencia Financiera de Colombia y, aunque muchos motociclistas esperaban una reducción más amplia, el ajuste dejó que solo un tipo de vehículo de dos ruedas pagará menos de $150.000 por el Soat este año.
Los valores fueron definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y están vigentes desde el inicio de año. Cabe recordar que el ajuste se basa en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que es del 5,17% para el 2026; nivel de siniestralidad vial, un factor clave que sigue pesando especialmente sobre el segmento de las motocicletas, el más involucrado en accidentes de tránsito en el país; crecimiento del parque automotor asegurado, entre otras.
