Estas son las motos que pagan menos valor del Soat en 2026 en Colombia

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) 2026 ya tiene tarifas oficiales en Colombia dadas a conocer desde el 1° de enero por la Superintendencia Financiera de Colombia y, aunque muchos motociclistas esperaban una reducción más amplia, el ajuste dejó que solo un tipo de vehículo de dos ruedas pagará menos de $150.000 por el Soat este año. Los valores fueron definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y están vigentes desde el inicio de año. Cabe recordar que el ajuste se basa en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que es del 5,17% para el 2026; nivel de siniestralidad vial, un factor clave que sigue pesando especialmente sobre el segmento de las motocicletas, el más involucrado en accidentes de tránsito en el país; crecimiento del parque automotor asegurado, entre otras. Le puede interesar: ¿Tiene moto o carro? Estas son los aumentos de las tarifas del Soat para 2026; Superfinanciera define alzas según riesgo

¿Qué motos pagan menos de $150.000 de SOAT en 2026?

De acuerdo con la tabla oficial, los únicos vehículos de dos ruedas que se mantienen por debajo de los $150.000 son los ciclomotores. Para 2026, el valor máximo del Soat para esta categoría quedó en $124.100, monto que ya incluye la prima del seguro y el aporte obligatorio a la ADRES, que financia la atención en salud de las víctimas de accidentes. La Superintendencia ha insistido en que los ciclomotores no deben confundirse con las motocicletas tradicionales. Se trata de vehículos de muy baja cilindrada (hasta 50 cc), menor velocidad y potencia, lo que reduce su nivel de riesgo en la vía y explica la tarifa más baja. Lea más: Petro propone convertir el Soat en impuesto y cobrarlo según el tipo de vehículo: así funcionaría

Tarifas oficiales del Soat para motos en 2026

Para el resto del parque motociclista, el panorama es distinto. En 2026, la gran mayoría de motos deberá pagar valores muy superiores a los $150.000, especialmente a medida que aumenta el cilindraje. Estas son las tarifas oficiales del Soat para motos en 2026: - Motos de menos de 100 cc: $256.200. - Motos entre 100 y 200 cc: $343.300. - Motos de más de 200 cc: $761.400. - Motocarros, tricimotos y cuadriciclos: $386.900. Según la Superintendencia Financiera, los propietarios de motocicletas de más de 100 cc enfrentarán tarifas que van desde $343.300 hasta $761.400, lo que confirma que el mayor impacto del ajuste se concentra en los vehículos de mayor cilindrada.

Ojo con la confusión: ciclomotores no son bicicletas eléctricas

Uno de los errores más comunes entre los usuarios es confundir ciclomotores con bicicletas eléctricas. La diferencia es clave para evitar sanciones: los ciclomotores sí pagan SOAT y deben estar asegurados. Sin embargo, bicicletas eléctricas no están obligadas a pagar SOAT, siempre que cumplan con las características definidas por la normativa vigente. Además, cabe recordar que el circular sin el seguro obligatorio puede acarrear multas, inmovilización del vehículo y altos costos en caso de accidente. Conozca también: Estas IPS cobraron $12.260 millones por siniestros viales, pero no tenían ni oficina

¿Por qué el Soat de las motos sigue siendo más caro?