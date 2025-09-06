Nacional se quedó a la puerta de la final de la Liga Femenina: Deportivo y Cal jugarán la final

Las ocho ediciones de la Liga femenina que se han disputado solo han tenido cuatro equipos campeones: América, Santa Fe, Atlético Huila y Deportivo Cali. El cuadro vallecaucano, que tiene varias futbolistas de Selección Colombia –de todas las categorías–, es el vigente campeón.
En la final de 2024 venció a Independiente Santa Fe, cuadro que ganó la primera edición del torneo, que se realizó en 2017 y, como en el balompié masculino, terminó con una victoria de las bogotanas, máximas ganadoras del torneo femenino de nuestro país con tres títulos.