Atlético Nacional es el mejor equipo colombiano, según el Opta Power Ranking

Más allá de quedar al margen de la escena continental en la presente temporada, y de no ganar un título de dicha categoría desde 2017 tras la Recopa Sudamericana ante Chapecoense, Atlético Nacional se consolida en la actualidad como el mejor equipo colombiano en el ámbito mundial.

Así lo dio a conocer el Opta Power Ranking, una empresa especializada en datos deportivos perteneciente a Stats Perform, de origen en el Reino Unido, que mide el rendimiento real con un puntaje de 0 a 100, de más de 10.000 clubes masculinos en el ámbito internacional, y que se basado en estadísticas, no en historia o popularidad.

Nacional, dirigido por Diego Arias y líder sólido con 37 puntos de la Liga Betplay 1-2026 tras 16 juegos disputados, y en la que de manera anticipada ya se clasificó a los cuadrangulares semifinales, es el mejor club del país porque hoy rinde mejor que los demás, no solo en comparación de clubes del rentado nacional, también de otras ligas.

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Según informa Opta en su última publicación, Nacional, que tiene un valor en el mercado de 22,53 millones de dólares como lo publica el sitio Tranfermarkt.com, se sitúa en la casilla 108 con una calificación de 83 puntos luego de su reciente victoria en el clásico contra Independiente Medellín 3-2. Ese escalafón se actualiza todos los días.

El elenco colombiano está por encima de conjuntos como Genoa, de Italia (113°), Sevilla, de España (115°), Cruz Azul, de México (116°), Estudiantes de Argentina (122°), Feyenoord, de Países Bajos (137°) y hasta Cruzeiro, de Brasil (184°), por mencionar algunos como publica ese sitio especializado en datos.