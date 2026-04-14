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Atlético Nacional es el mejor equipo colombiano, según el Opta Power Ranking

El equipo antioqueño, por su rendimiento actual en la Liga Betplay, se consolida como el mejor club colombiano en el ámbito mundial. Así opera este novedoso ranking.

  • Atlético Nacional es líder de la Liga Betplay 1-2026 tras ganar 12 juegos, empatar uno y perder tres. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Atlético Nacional es líder de la Liga Betplay 1-2026 tras ganar 12 juegos, empatar uno y perder tres. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Más allá de quedar al margen de la escena continental en la presente temporada, y de no ganar un título de dicha categoría desde 2017 tras la Recopa Sudamericana ante Chapecoense, Atlético Nacional se consolida en la actualidad como el mejor equipo colombiano en el ámbito mundial.

Así lo dio a conocer el Opta Power Ranking, una empresa especializada en datos deportivos perteneciente a Stats Perform, de origen en el Reino Unido, que mide el rendimiento real con un puntaje de 0 a 100, de más de 10.000 clubes masculinos en el ámbito internacional, y que se basado en estadísticas, no en historia o popularidad.

Nacional, dirigido por Diego Arias y líder sólido con 37 puntos de la Liga Betplay 1-2026 tras 16 juegos disputados, y en la que de manera anticipada ya se clasificó a los cuadrangulares semifinales, es el mejor club del país porque hoy rinde mejor que los demás, no solo en comparación de clubes del rentado nacional, también de otras ligas.

Lea: Nacional ganó el clásico 3-2 y dejó al DIM prácticamente eliminado en la Liga. Vea los goles

Según informa Opta en su última publicación, Nacional, que tiene un valor en el mercado de 22,53 millones de dólares como lo publica el sitio Tranfermarkt.com, se sitúa en la casilla 108 con una calificación de 83 puntos luego de su reciente victoria en el clásico contra Independiente Medellín 3-2. Ese escalafón se actualiza todos los días.

El elenco colombiano está por encima de conjuntos como Genoa, de Italia (113°), Sevilla, de España (115°), Cruz Azul, de México (116°), Estudiantes de Argentina (122°), Feyenoord, de Países Bajos (137°) y hasta Cruzeiro, de Brasil (184°), por mencionar algunos como publica ese sitio especializado en datos.

¿Cómo calcula Opta para hacer su escalafón?

Este, como explica en su sitio web, se basa en una versión avanzada del sistema Elo, el mismo tipo de lógica que se usa en ajedrez.

Por ejemplo, cada equipo tiene un puntaje. Después de cada partido, si gana, se sube calificación; si pierde, baja; y si se empata, se hace un leve ajuste en la tabla.

Pero el análisis no es tan sencillo, pues no todos los encuentros valen lo mismo. Ese modelo tiene en cuenta el nivel del rival, es decir: vencer una escuadra fuerte suma muchas más unidades, y no pesa igual una liga local que la Champions o la Copa Libertadores.

Además, si se consigue una victoria como visitante, los puntos son mayores, por lo que se valora más el rendimiento y no solo el resultado. Allí, Opta mejora el Elo tradicional, y tiene en cuenta aspectos como ocasiones creadas, goles, dominio del juego, y todo ese modelo está conectado a las ligas del mundo.

Además, si Nacional, en ese caso, triunfa contra un contendor débil, sube poco en la tabla; si sale victorioso ante uno más fuerte, sube bastante o si pierde frente a uno más débil baja con gran notoriedad.

El primer lugar de dicho ranking lo comanda Bayern Múnich (100 puntos), equipo alemán en el que juega el guajiro Luis Díaz, quien al lado del inglés Harry Kane y el francés Michael Olise integran uno de los ataques más letales del mundo en el balompié internacional.

Su equipo lidera la Bundesliga con 76 puntos tras 29 compromisos. Solo ha perdido uno, y tienen 105 goles a favor, 23 de Luchito.

Además, este miércoles, contra el Real Madrid, el cuadro bávaro buscará pasar a las semifinales de la Champions League cuando se enfrente al Real Madrid, al que le gana 2-1 la serie de cuartos.

En el segundo lugar de Opta se ubica Arsenal de Inglaterra (99,8) y en el tercero está Manchester City (97,5). Lo sigue Barcelona (96,6), mientras que Real Madrid es sexto (95,2).

Después de Atlético Nacional, el mejor club criollo que le sigue es Deportes Tolima, en la casilla 198. Independiente Medellín ocupa el puesto 250.

Así está el ranking de Opta

1. Bayern Múnich 100 puntos

2. Arsenal 99,8

3. Manchester City 97,5

4. Barcelona 96,6

5. PGS 96,4

6. Real Madrid 95,2

7. Liverpool 94,7

8. Aston Villa 94,2

9. Inter de Milán 93,6

10. Manchester United 93,1

Clubes colombianos

108. Atlético Nacional 83,0

198. Deportes Tolima 80,6

205. Junior 80,4

207. América de Cali 80,4

250. Independiente Medellín 79,8

274. Once Caldas 79,3

276. Millonarios 79,3

303. Bucaramanga 78,9

309. Santa Fe 78,9

Siga leyendo: De tal palo, tal camiseta: la historia de padres e hijos en Atlético Nacional

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