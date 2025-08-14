Bernardo Redín renunció como técnico del Cúcuta Deportivo

Cuando comenzó la rueda de prensa, Bernardo Redín sorprendió con su declaración. “No voy a hablar del partido, simplemente darles las gracias a los directivos, a la gente de Cúcuta, a la hinchada. Hasta aquí llegó nuestro proceso”.

Lea: No solo es Alexis García: estos 9 técnicos que han brillado en el fútbol colombiano están sin equipo

De inmediato, el exjugador, de 62 años y quien se venía desempeñando como director técnico del Cúcuta Deportivo desde 2024, se levantó de la silla y los jugadores que estaban a su lado terminaron atendiendo las preguntas de los periodistas.

De esta manera terminó el segundo ciclo de Redín en elenco fronterizo (ya lo había dirigido entre 2022-2023). El orientador vallecaucano renunció el miércoles en la noche después del empate 2-2, en el Estadio General Santander, ante Deportes Quindío, el cual es último de la tabla del Torneo de Ascenso del fútbol profesional colombiano. La decisión se produjo en medio de una racha negativa y cuestionamientos sobre el ambiente interno del equipo fronterizo.