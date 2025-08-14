x

Bernardo Redín renunció como técnico del Cúcuta Deportivo

Tras el empate contra Quindío, último del Torneo de Ascenso, el orientador vallecaucano no aguantó más la racha de discretos resultados y dio un paso al costado.

  Bernardo Redín terminó su segundo ciclo como entrenador del Cúcuta Deportivo. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
    Bernardo Redín terminó su segundo ciclo como entrenador del Cúcuta Deportivo. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 6 horas
Cuando comenzó la rueda de prensa, Bernardo Redín sorprendió con su declaración. “No voy a hablar del partido, simplemente darles las gracias a los directivos, a la gente de Cúcuta, a la hinchada. Hasta aquí llegó nuestro proceso”.

Lea: No solo es Alexis García: estos 9 técnicos que han brillado en el fútbol colombiano están sin equipo

De inmediato, el exjugador, de 62 años y quien se venía desempeñando como director técnico del Cúcuta Deportivo desde 2024, se levantó de la silla y los jugadores que estaban a su lado terminaron atendiendo las preguntas de los periodistas.

De esta manera terminó el segundo ciclo de Redín en elenco fronterizo (ya lo había dirigido entre 2022-2023). El orientador vallecaucano renunció el miércoles en la noche después del empate 2-2, en el Estadio General Santander, ante Deportes Quindío, el cual es último de la tabla del Torneo de Ascenso del fútbol profesional colombiano. La decisión se produjo en medio de una racha negativa y cuestionamientos sobre el ambiente interno del equipo fronterizo.

Fue un adiós marcado por los discretos resultados del equipo. Venía de encadenar tres empates en el campeonato (0-0 con Atlético Huila, 1-1 ante Real Cundinamarca y 2-2 contra Quindío) y dos derrotas en la Copa Colombia frente a Atlético Nacional (1-0 y 0-3). Cúcuta es segundo en el certamen de ascenso con 9 puntos, a tres de Orsomarso.

También por este torneo, y 24 horas antes, el orientador español Jonatan Risueño dejó el cargo en Patriotas Boyacá, que se ubica sexto con 7 unidades luego de cinco fechas disputadas.

Cabe recordar que en la Liga Betplay 2-2025 ya un técnico fue despedido: Alexis García, que estaba al comando del Unión Magdalena. Su reemplazo fue Carlos Silva. Pero los resultados tampoco lo acompañan. El miércoles su equipo perdió 3-1 contra Deportivo Cali y el descenso hacia la B para el elenco samario parece ser inminente.

Liga Betplay

