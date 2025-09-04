x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Violencia en el fútbol: bus de Atlético Nacional fue atacado a piedra en Armenia; así quedó

Luego del partido de Copa BetPlay disputado ante Deportes Quindío, el bus del cuadro verdolaga fue atacado a la salida del estadio Centenario. Es la segunda vez que le sucede al club paisa.

  • El bus de Atlético Nacional fue impactado por varias piedras a la salida del estadio Centenario de Armenia. Fotos: redes sociales
    El bus de Atlético Nacional fue impactado por varias piedras a la salida del estadio Centenario de Armenia. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

Atlético Nacional pasó un susto en la cancha tras un agónico empate con Deportes Quindío. Fuera del terreno del juego, los violentos también le hicieron pasar momentos de angustias al cuadro verdolaga al atacar el bus del equipo dejando imágenes lamentables.

Nuevamente el club antioqueño vuelve a sufrir las consecuencias de la irracionalidad de algunos mal llamados hinchas del fútbol, quienes a la salida del estadio le lanzaron piedras al vehículo donde se transportaban jugadores, cuerpo técnico y staff de Nacional.

Lea también: Protesta de los hinchas le salió cara al club; esta es la multa que deberá pagar Millonarios por la lluvia de zapatos

Las imágenes se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, donde se visualizan daños en diferentes ventanas del bus, además de las piedras que fueron lanzadas contra el vehículo. Pese a la magnitud de los daños materiales, afortunadamente no hubo un reporte de heridos, según ha informado el equipo de prensa de Atlético Nacional.

Justamente hace un mes, Atlético Nacional sufría las acciones de los violentos en un partido del mismo certamen cuando visitaba al Cúcuta Deportivo, rival al que eliminó antes de jugar contra el equipo quindiano. En aquella ocasión el afectado fue el delantero Alfredo Morelos, quien pese a estar herido por el ataque al bus, pudo disputar el encuentro ante los motilones.

En contexto: Atención | Atacaron con piedras bus de Atlético Nacional en Cúcuta: Alfredo Morelos está herido

La violencia en Armenia no solo se hizo presente después del partido, pues previo al encuentro en los alrededores del Centenario de Armenia hubo enfrentamientos entre barras del Deportes Quindío y Atlético Nacional.

La gresca entre barristas dejó un saldo de 31 lesionados además de personal de la Cruz Roja agredido cuando, según cuentan medios locales, seguidores de ambos clubes rodearon y atacaron una ambulancia enviada al lugar.

Respecto a la parte deportiva, Atlético Nacional se llevó un susto al ir perdiendo 2-0 frente al Deportes Quindío quien necesitaba remontar una diferencia de 4 goles para aspirar a seguir en la Copa Betplay.

Sin embargo, en el minuto 82 el cuadro paisa que ya contaba con un hombre menos tras la expulsión de Marlos Moreno y con un rival que veía el milagro de la remontada posible, vio en los pies de Andrés Sarmiento la respuesta para sentenciar la llave.

Gracias a un doblete de Sarmiento, los dirigidos por Gandolfi se salvaron de un papelón y salieron de Armenia con un punto gracias al empate 2-2 que los mantiene invictos en la Copa BetPlay y les permite avanzar hacia los cuartos de final.

Siga leyendo: Doblete de Andrés Sarmiento salvó la noche de Atlético Nacional en el Centenario

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida