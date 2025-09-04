Violencia en el fútbol: bus de Atlético Nacional fue atacado a piedra en Armenia; así quedó

Atlético Nacional pasó un susto en la cancha tras un agónico empate con Deportes Quindío. Fuera del terreno del juego, los violentos también le hicieron pasar momentos de angustias al cuadro verdolaga al atacar el bus del equipo dejando imágenes lamentables.
Nuevamente el club antioqueño vuelve a sufrir las consecuencias de la irracionalidad de algunos mal llamados hinchas del fútbol, quienes a la salida del estadio le lanzaron piedras al vehículo donde se transportaban jugadores, cuerpo técnico y staff de Nacional.
Las imágenes se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, donde se visualizan daños en diferentes ventanas del bus, además de las piedras que fueron lanzadas contra el vehículo. Pese a la magnitud de los daños materiales, afortunadamente no hubo un reporte de heridos, según ha informado el equipo de prensa de Atlético Nacional.