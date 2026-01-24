DIM saldrá a revertir el mal inicio de Liga ante Cali en Palmira, ¿a qué hora juega?

La última visita del DIM a Palmira trae recuerdos agridulces. En el partido que se jugó el 30 de agosto del 2025 el cuadro rojo venció 1-3 a los vallecaucanos en un escenario donde la victoria le era esquiva desde 2017.
Sin embargo, ese día el inicio del encuentro se retrasó un par de horas porque el bus del cuadro azucarero atropelló, mientras recorría la vía que lleva de Cali al municipio donde queda el escenario deportivo, a unos aficionados que iban en moto. Uno de ellos falleció.
Le puede interesar: El fútbol colombiano vivió su Gala del Año y jugadores de Atlético Nacional y DIM fueron protagonistas