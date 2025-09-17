Esta es la camiseta Alternative DIM 2025 que el Poderoso tiene a la venta para el duelo ante Junior

Independiente Medellín, que no juega desde el pasado 7 de septiembre, lanzó en preventa un diseño alternativo de su camiseta para el próximo domingo, cuando reciban en el Atanasio Girardot al Junior.



Le puede interesar: La final de la Copa Betplay podría ser un clásico paisa: así están las llaves de cuartos de final del torneo Los voceros de la institución Poderosa comentaron que inició la etapa de preventa de la Camiseta Alternative DIM 2025, con un diseño especial con el que el equipo quiere regresar a la competencia, tras el aplazamiento del duelo ante Águilas Doradas.

Esta camiseta de edición especial será la que porten los jugadores del rojo, en el duelo del domingo, a las 6:20 de la tarde, en el Atanasio Girardot. Además, en el combo de experiencia que está promocionando para cada partido el club, quienes adquieran la camiseta y la vivencia de la experiencia, podrán ingresar al pasillo y ver a los jugadores cuando ingresen al camerino.

En la experiencia de la preventa, que tiene un costo de $429.950, además de la camiseta Alternative 2025, el comprador podrá disfrutar de visita al Camerino y lugares exclusivos para recibir a los jugadores, conocer el bus y observar el calentamiento del equipo desde el banco. Ya serán los aficionados quienes califiquen la camiseta alternativa que juega con los colores del Poderoso (rojo, azul, y blanco) y que tiene un diseño especial. Medellín tiene 20 puntos y un partido aplazado, lo que le permite estar entre los ocho parcialmente clasificados, ya que ocupa el quinto puesto, a una unidad de su rival, el Junior de Barranquilla.



Siga leyendo: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Prográmese para la fecha 12