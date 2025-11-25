Prográmese: la Champions vuelve con duelos decisivos y sin Luis Díaz en el partido más esperado de la fecha

Tras dos semanas sin acción, la Champions League vuelve a encenderse con una quinta fecha, entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, que llega cargada de urgencia para muchos y oportunidades para los más altos en la tabla.
Mientras algunos clubes llegan con ventaja y otros con la obligación de sumar, uno de los focos estará en Inglaterra, donde se jugará el partido más atractivo de la fecha. El Bayern Múnich, sin Luis Díaz, visitará a un Arsenal que atraviesa un presente arrollador. Le contamos la programación de los mejores partidos de la fecha y cómo llegan los equipos con presencia colombiana.