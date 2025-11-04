Conmebol evalúa trasladar las finales de la Copa Libertadores a estadios fuera de Sudamérica

La Conmebol evalúa trasladar las finales de la Copa Libertadores fuera de Sudamérica, como parte de una estrategia en mente para “internacionalizar” el principal torneo de clubes de fútbol de la región.
La mudanza en la sede del juego por el título implicaría un nuevo cambio abrupto en la celebración del certamen, que desde 2019 disputa su final a partido único en una sede neutral.
Antes de la implementación de un sistema semejante al de la Liga de Campeones de Europa, el ganador de la Copa Libertadores se definía en enfrentamientos a ida y vuelta en las casas de los finalistas.