Video | “Hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas”: el sentido regalo de Tito ‘El Bambino’ a Dayro Moreno por sus 40 años

Cuando era un adolescente de 17 años, cabello largo, rostro juvenil lampiño y la mente llena de sueños, Dayro Moreno solo escuchaba la música del dúo puertorriqueño Héctor y Tito. Era 2003. El reguetón recién empezaba a repuntar en Colombia, pero el grupo conformado por Héctor “El Father” y Tito “El Bambino”, ya tenía fuerza entre los jóvenes del país. El “Dios los bendiga” del inicio de canciones como Felina, lanzada en 2002, se oía en radios, discotecas. Dayro, fiel creyente –todo se lo agradece a “mi Diosito”–, los seguía con un fervor religioso. Por eso en 2004, cuando se ganó un puesto en el Once Caldas de Luis Fernando Montoya, campeón de la Copa Libertadores de ese año, después de escuchar “Baila Morena”, la adaptó para sí mismo. En lugar del coro, él pensaba “Dayro Moreno, Dayro Moreno” mientras bailaba en las esquinas del estadio Palogrande de Manizales después de marcar un gol.

Lo convirtió en su sello personal. De los 370 goles que ha logrado como profesional, más de 300 los ha celebrado con el bailecito de dos pasos cortos hacia adelante con cada pie, mientras mueve el dorso hacia un lado y lleva las manos recogidas, como las ponen los boxeadores para defenderse de un golpe, a la altura del pecho.

¿Cuál fue el regalo de cumpleaños de “Tito El Bambino” para Dayro Moreno?

En su cabeza, y en la de los aficionados, desde 2004, hasta hoy, suena la canción cada que Moreno marca un gol. Dayro es consecuencia de su mejor época. Ahora, con 40 años recién cumplidos (nació el 16 de septiembre de 1985), parece seguir viviendo en una juventud eterna, destinada solo a personas únicas, excepcionales, como él. Ya no es el adolescente de cabello largo, negro. Ahora trata de disimular una calvicie con los pelos delgados que le quedan en la parte de arriba de la cabeza, mientras que, antes de cada partido importante le pide a su barbero que le dibuje la Copa Libertadores que ganó en 2004 en un costado y le haga unas líneas en el otro.

En este 2025, cuando ya es máximo goleador de la historia del fútbol colombino y el criollo que más goles ha marcado desde que se tiene registro, Dayro también se pinta las uñas, mientras que lleva unos tatuajes que cuando empezó no tenía. Para él, muchas cosas han cambiado. Menos su celebración, la música que le pone a sus goles, que ahora un narrador de televisión acompaña con su voz.

Por eso, el martes, por su cumpleaños, el cantante antioqueño Ferxxo, uno de los reguetoneros con más reproducciones en la actualidad, le cumplió un sueño a Dayro: Tito “El Bambino” le envió un mensaje de cumpleaños. “Dímelo Dayro, que Dios te bendigaaa (con el tono de la canción). Que todo te salga bien en la temporada nueva cuando arranque y en la Selección Colombia”, dice en la primera parte del video. Siga leyendo: Dayro Moreno regresó a los entrenamientos de Once Caldas y le dio importante regalo al Arriero Herrera, ¿de qué se trata?