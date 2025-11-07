Esta fue la “movidita” del máximo accionista del Pereira para jugar contra el DIM y terminar el Clausura sin sanciones

Sin embargo, hubo muchas dudas sobre si el partido se jugaría o no. El 30 de octubre Pereira fue sancionado por el Ministerio de Trabajo con la suspensión de todas sus actividades laborales hasta que se pusiera al día con los compromisos económicos que tenía pendientes con todos sus empleados. Le puede interesar: ¿Se jugará el partido DIM vs. Pereira? El Poderoso viaja a Risaralda en avión; mientras Mintrabajo sancionó al “matecaña” No obstante, el equipo risaraldense siguió entrenando con normalidad, preparando el partido ante el Medellín, que sí se jugará. El cuadro paisa viajó a la capital de Risaralda el jueves en la mañana en avión. En la tarde, realizó un entrenamiento para poner a punto a sus jugadores. Además, la Dimayor nunca se pronunció sobre una eventual cancelación del partido.

¿Cuál es el motivo por el que el partido entre el DIM y Pereira sí se jugará?

El 5 de noviembre pasado el máximo accionista del Pereira, Álvaro de Jesús López Bedoya, radicó una acción de tutela en el juzgado primero penal del circuito para adolescentes con función de conocimiento de la capital de Risaralda, con la que pretendía cambiar la decisión del Ministerio del Trabajo de suspender las actividades del club para poder jugar los dos partidos que le restan en el Todos contra Todos del Clausura.

En la tarde del 6 de noviembre, esa instancia judicial publicó una carta en la que aceptó la tutela. El mismo día, en la mañana, el Ministerio del Trabajo había dicho que iniciaría una investigación administrativa en contra del Pereira por incumplir la orden de suspensión de actividades que había impuesto el 30 de octubre. Sin embargo, esa decisión quedó nula durante los próximos 10 días hábiles, que es el tiempo que tienen para resolver la Acción de Tutela que presentó López.

El décimo día es el próximo 18 de noviembre. Para entonces, Pereira ya habrá disputado los dos encuentros que le quedan en el segundo semestre del año. El primero este viernes contra el Medellín en su estadio. El otro, el próximo 12 de noviembre contra La Equidad en el Estadio De Techo de Bogotá en horario aún por definir.