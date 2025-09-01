x

¿Le gusta? Estos son los detalles de lo que sería la camiseta de la Selección Colombia, un homenaje a García Márquez

A través de sitios especializados se filtró lo que sería la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial en caso de concretarse la clasificación en esta última jornada.

  • La nueva camiseta de la Selección Colombia cambiaría los detalles naranjados a colores azul y rojo como la bandera nacional. Fotos: Getty Images y FootyHeadliners
  • Este sería el patrón de la camiseta de la Selección, homenaje al nobel colombiano. Foto: FootyHeadliners
  • Los detalles en cuello, hombro y mangas de la camiseta de la Selección. Foto: FootyHeadliners
Así como los clubes estrenan indumentaria en esta época debido al inicio de la temporada, también hay selecciones a las que ya sus patrocinadores le preparan lo que será la indumentaria para el siguiente año en donde se disputará el Mundial 2026.

Una de esas selecciones es Colombia, quien ya tendría su indumentaria para disputar la Copa del Mundo, a la cual debe asegurar su cupo en esta última doble jornada de Eliminatorias.

Lea también: Álvaro Angulo fue convocado a la Selección Colombia para reemplazar a figura del fútbol francés

La nueva pinta de la Selección la filtró el sitio especializado en camisetas, FootyHeadliners, quien dio a conocer la nueva camiseta que podrían lucir en la Copa del Mundo figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, entre otros.

¿Cómo sería la nueva camiseta de la Selección Colombia?

De acuerdo con el sitio especializado en indumentarias oficiales, la nueva piel de la tricolor tendrá como base el amarillo vibrante y los detalles serán de azul y rojo, siguiendo los colores de la bandera.

La camiseta incluye un patrón de mariposas las cuales serían en homenaje a Gabriel García Márquez y su obra Cien años de Soledad, característica de su obra.

Su cuello sería en ‘V’ y sería de color azul. Los detalles en las mangas y el logo de Adidas tendrían el mismo color. Las tres rayas características de la empresa alemana que viste a Colombia serían de color rojo.

Se espera que su lanzamiento sea en el mes de noviembre, fechas Fifa en donde la Selección Colombia enfrentaría dos amistosos estando ya clasificada al Mundial. Uno de los amistosos sería ante Nueva Zelanda. Se busca que el otro equipo sea una Selección africana, según ha confirmado días atrás el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, ante medios internacionales.

Colombia juega este jueves, 4 de septiembre, ante Bolivia a las 6:30 p. m., y luego el martes enfrentará a Venezuela en el cierre de las Eliminatorias. Una victoria ante cualquiera de los dos equipos lo clasificará de forma directa a la Copa del Mundo.

Sigan leyendo: Los reemplazos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño, primera tarea de Lorenzo ante Bolivia: ¿quiénes serían?

