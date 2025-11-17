Diego Arias se pronuncia, tras clasificar a Nacional a la final de la Copa: “Es un orgullo representar estos colores”

Diego Arias, quien fue campeón como jugador con Atlético Nacional en ocho oportunidades, buscará ahora su primer título con el elenco verde, pero como entrenador. Independiente Medellín será el rival.
El risaraldense, de 40 años de edad, clasificó al club paisa el pasado domingo a la final de la Copa Colombia, tras eliminar a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero con un global de 6-3.
Lea: Diego Arias, DT de Nacional, frena la euforia: “Nadie puede sentirse cerca de ser campeón” en Liga Betplay
En su segunda oportunidad en este banquillo, luego de haber reemplazado en agosto de 2023 al brasileño Paulo Autuori y, posteriormente, en septiembre pasado, al argentino Javier Gandolfi, Arias se mostró complacido por el paso que dio en su carrera, por el rendimiento que muestran sus dirigidos y, a la vez, optimista por darle una satisfacción a la hinchada.
Tras el juego de vuelta con América, que finalizó en un empate 2-2, Arias destacó la concentración y la jerarquía de sus jugadores, sobre todo tras la expulsión en el primer tiempo del defensor Simón García.