¿Quién reemplazará a Brayan León en el clásico ante Nacional? DIM alista sorpresa táctica para extender su invicto

Han pasado nueve partidos desde la última vez que el DIM perdió contra Nacional en un clásico paisa. Esa victoria del cuadro verde se remonta al 7 de octubre del 2022, cuando los equipos se vieron las caras en la fecha 18 del Clausura de ese año. Aquella vez, los verdes se impusieron 3-2 a los rojos con anotaciones de Sebastián Gómez, Nelson Palacio y Sebastián Gómez. El descuento de los rojos llegó por acciones de Luciano Pons y Vladimir Hernández.
Después de eso, los rojos consiguieron cuatro victorias (la última fue el 0-5 del 3 de diciembre de 2023, en el Polideportivo Sur de Envigado), mientras que los cinco duelos restantes por Liga terminaron en empates. El más reciente fue el pasado 7 de septiembre, cuando Medellín fue local y el marcador resultó en una paridad a tres tantos.