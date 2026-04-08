DIM calienta ilusión de superar grupos de Libertadores después de 26 años, ¿quiénes serían los titulares ante Estudiantes?

DIM tiene un reto grande: volver a superar la fase de grupos de la Copa Libertadores después de 21 años. La última vez que el cuadro rojo logró avanzar a octavos de final en el campeonato fue en la edición de 2005. Desde entonces se ha quedado en el camino. En 2023, la última vez que participó, finalizó tercero en el Grupo B con 10 puntos, uno por detrás de Internacional de Porto Alegre y Nacional de Uruguay.
En cualquier otro grupo, El Poderoso pudo avanzar. Sin embargo, se quedó en el camino. Ahora los rojos, dirigidos por Alejandro Restrepo, esperan hacer una buena presentación en la edición del 2026, que inicia este miércoles (7:00 p.m.), en el Atanasio Girardot contra Estudiantes de La Plata de Argentina.