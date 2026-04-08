DIM calienta ilusión de superar grupos de Libertadores después de 26 años, ¿quiénes serían los titulares ante Estudiantes?

El cuadro paisa es uno de los cuatro equipos colombianos que dipsutarán el torneo. También están Independiente Santa Fe, Junior de Barranquila y el Deportes Tolima. Los pijaos fueron el primer cuadro criollo que debutó en el torneo y empató sin goles contra Universitario de Perú en Ibagué. Los antioqueños esperan iniciar con una victoria su camino en el torneo internacional, que es su gran apuesta para el primer semestre del año (aunque no la única).

Medellín tendrá un reto grande para el inicio del torneo. Enfrenta a uno de los mejores equipos de Argentina. Estudiantes ganó dos títulos a nivel local en 2025. Además, su nómina cuesta 42,43 millones de euros de acuerdo con el portal Transfermarkt. Además, son segundos en la primera división del fútbol de Argentina de esta temporada.

Entre tanto, el plantel del equipo colombiano cuesta 14,8 millones de euros (su rival supera esa valorización casi tres veces) y en el rentado local no tuvo un buen inicio: se ubica en el puesto 14 con 17 puntos. Los colombianos vienen de empatar 1-1 contra Once Caldas de Manizales el Jueves Santos por la Liga BetPlay. Entre tanto, Estudiantes empató en su última presentación contra San Lorenzo de Almagro el fin de semana. Utilizó una nómina alterna.

¿Quiénes serían los titulares del Medellín?

Los aficionados del DIM esperan que el cuadro rojo tenga un buen inicio en la Libertadores. Sacar puntos de local, en el Atanasio, será algo importante para conseguir el objetivo de superar la fase de grupos. Por eso se anhela que los antioqueños sumen sus primeros tres puntos. Para eso se espera que el entrenador ponga como titulares a sus mejores futbolistas.

Desde el departamento médico del Medellín informaron que el arquero charrúa Salvador Ichazo, quien venía siendo el titular, sufrió una lesión en la zona lumbar. Por eso, no podrá jugar en el debut de Libertadores, donde tuvo sus mejores presentaciones hasta el momento. Por lo tanto, el arquero titular del elenco del Rey de Corazones será Éder Chaux. Entre tanto, la defensa que pondría Alejandro Restrepo estaría conformada por Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño. En la zona de volantes se espera que Restrepo ponga una línea de cuatro con Hayen Palacios por la banda derecha y Frank Fabra por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha, se espera que inicien Halam Loboa y Baldomero Perlaza. Como enganche, podría salir Daniel Cataño, quien viene ganando ritmo de competencia.