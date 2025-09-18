Regreso de figuras y “reconciliación” con sus hinchas: DIM ajusta detalles para partido contra Junior por Liga

Será un partido especial. El domingo, en el Atanasio Girardot, el Medellín espera brindarle una fiesta a sus hinchas. Habrá varias novedades. El Poderoso no solo estrenará su tercera equipación, que ha gustado a algunos hinchas, mientras que ha sido criticada por otros. También vivirá el regreso masivo de sus aficionados a las graderías del estadio.
Después de la ruptura del 28 de julio, cuando se perdió la final contra Santa Fe, por fin parece haberse dado la reconciliación entre aficionados, jugadores, cuerpo técnico. Cómo no. Medellín tiene 20 puntos en Liga. También está en cuartos de final de Copa y no pierde hace once partidos. Además, remando de atrás, parece haber encontrado de nuevo su mejor nivel (o estar cerca de hacerlo).