DIM no pudo con Fortaleza, que terminó con 10 jugadores, en Bogotá: el paso a cuartos de final de Copa se definirá en el Atanasio

De haber pateado al arco, el balón pudo haber terminado contra la malla. Estaba dentro del área y tenía el ángulo para complicar la labor de Cristian Santander, el arquero de Fortaleza. Sin embargo, Jáder Valencia, uno de los refuerzos del DIM, no lo hizo. ¿Por qué? Se enredó.

Valencia, un delantero de 1,91 metros que también puede cumplir el rol de extremo por izquierda, es zurdo. La pelota le quedó para que pateara, de primera, con la derecha. No estuvo en capacidad de hacerlo. Por eso amarró la pelota, buscó su perfil y erró: el balón no entró.

Medellín no marcó. El ambiente extraño del estadio vacío, como en la pandemia por covid-19, donde solo se oían los gritos de los jugadores y los técnicos, no cambió en Techo. No hubo grito de gol por falta de eficacia. Esa fue la constante en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Betplay. El cuadro rojo –que jugó con el uniforme azul que usa de visita–, controló la pelota y generó varias opciones de gol, tanto en la primera como en la segunda parte.

De ellas, por lo menos cuatro fueron claras, con peligro real. Pero el fantasma de la falta de contundencia en la definición, apareció de nuevo en el Poderoso de Alejandro Restrepo. Ménder García, Luis “El Chino” Sandoval, Brayan León Muñiz, Francisco “El Polaco” Fydriszewski, Jarlan Barrera, Baldomero Perlaza, intentaron marcar, pero sus remates o se encontraban con las manos del arquero, o se iban desviados, por encima del arco.