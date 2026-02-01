Alias “Gonzalito”: Petro ordena al Ejército recoger el cuerpo del segundo cabecilla del Clan del Golfo. ¿Para qué?

El presidente Gustavo Petro informó este domingo que el cuerpo de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”, segundo al mando del Clan del Golfo, será entregado por comunidades indígenas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Brigada 11 del Ejército, a la cual ordenó adelantar el procedimiento de recolección del cadáver. “Su cuerpo será entregado por las comunidades indígenas a la OEA y la brigada 11 a la que he ordenado recoger el cadáver”, escribió el mandatario en su cuenta en X. La declaración se conoce después de que se confirmara la muerte de alias ‘Gonzalito’, ocurrida en medio de un accidente fluvial en el municipio de Tierralta, Córdoba, mientras se desplazaba por una zona rural del departamento.

Entrega del cuerpo y verificación de las circunstancias

De acuerdo con la información conocida previamente, el presunto cabecilla del Clan del Golfo murió por ahogamiento luego de que la lancha en la que se movilizaba se volcara al cruzar un río en Tierralta, Córdoba. Aunque la muerte ya había sido reportada por distintas fuentes y confirmada por el equipo negociador del grupo armado, las autoridades continuaban a la espera de la recuperación del cuerpo para avanzar en las verificaciones correspondientes. "Gonzalito" se dirigía hacia una zona de ubicación temporal, en el marco de los acercamientos entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, proceso que continúa en fase de preparación.

El rol de alias “Gonzalito” en la estructura criminal