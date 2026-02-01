x

Alias “Gonzalito”: Petro ordena al Ejército recoger el cuerpo del segundo cabecilla del Clan del Golfo. ¿Para qué?

Luego de confirmarse su muerte, el presidente Gustavo Petro anunció que dio la orden a la Brigada 11 del Ejército para recoger el cuerpo del segundo al mando del Clan del Golfo.

  • Alias “Gonzalito” era uno de los hombres más buscados del Clan del Golfo. El presidente Gustavo Petro ordenó investigar su muerte. FOTO: Colprensa.
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro informó este domingo que el cuerpo de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”, segundo al mando del Clan del Golfo, será entregado por comunidades indígenas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Brigada 11 del Ejército, a la cual ordenó adelantar el procedimiento de recolección del cadáver.

“Su cuerpo será entregado por las comunidades indígenas a la OEA y la brigada 11 a la que he ordenado recoger el cadáver”, escribió el mandatario en su cuenta en X.

La declaración se conoce después de que se confirmara la muerte de alias ‘Gonzalito’, ocurrida en medio de un accidente fluvial en el municipio de Tierralta, Córdoba, mientras se desplazaba por una zona rural del departamento.

Contexto: Confirman muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, tras accidente en lancha, en Tierralta (Córdoba)

Entrega del cuerpo y verificación de las circunstancias

De acuerdo con la información conocida previamente, el presunto cabecilla del Clan del Golfo murió por ahogamiento luego de que la lancha en la que se movilizaba se volcara al cruzar un río en Tierralta, Córdoba.

Aunque la muerte ya había sido reportada por distintas fuentes y confirmada por el equipo negociador del grupo armado, las autoridades continuaban a la espera de la recuperación del cuerpo para avanzar en las verificaciones correspondientes.

“Gonzalito” se dirigía hacia una zona de ubicación temporal, en el marco de los acercamientos entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, proceso que continúa en fase de preparación.

Lea más: Capturan a panameño con circular roja: alcalde Federico Gutiérrez denuncia “cumbre mafiosa” en Medellín

El rol de alias “Gonzalito” en la estructura criminal

José Gonzalo Sánchez Sánchez era señalado como el segundo hombre en la línea de mando del Clan del Golfo y jefe del bloque que operaba en Antioquia, Córdoba y Sucre. Sobre él pesaban órdenes de captura por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El Ministerio de Defensa lo tenía identificado como uno de los principales objetivos de esa organización criminal y ofrecía una recompensa de hasta 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes por información que condujera a su captura.

De acuerdo con las autoridades, también estaría vinculado al asesinato de líderes sociales, un líder indígena y un firmante del Acuerdo de Paz.

Conozca también: El Clan del Golfo creció un 30% pese a tener una mesa en la Paz Total

Utilidad para la vida