Alias “Gonzalito”: Petro ordena al Ejército recoger el cuerpo del segundo cabecilla del Clan del Golfo. ¿Para qué?

El presidente Gustavo Petro informó este domingo que el cuerpo de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”, segundo al mando del Clan del Golfo, será entregado por comunidades indígenas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Brigada 11 del Ejército, a la cual ordenó adelantar el procedimiento de recolección del cadáver.
“Su cuerpo será entregado por las comunidades indígenas a la OEA y la brigada 11 a la que he ordenado recoger el cadáver”, escribió el mandatario en su cuenta en X.
La declaración se conoce después de que se confirmara la muerte de alias ‘Gonzalito’, ocurrida en medio de un accidente fluvial en el municipio de Tierralta, Córdoba, mientras se desplazaba por una zona rural del departamento.