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Kane elogió el “momento mágico” de Luis Díaz para tumbar al Real Madrid

El delantero inglés Harry Kane sigue destacando la labor que desempeña el colombiano Luis Díaz en el Bayern, equipo en el que están cerca de ganar la Bundesliga y ahora lucharán por el cupo a la final de la Champions League.

  • El delantero Harry Kane encontró en Luis Díaz un gran socio en la delantera del Bayern. FOTO GETTY
    El delantero Harry Kane encontró en Luis Díaz un gran socio en la delantera del Bayern. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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Harry Kane elogió el “momento mágico” del colombiano Luis Díaz, que con un golazo a un minuto del final sentenció el miércoles el partido en el que el Bayern Munich eliminó al Real Madrid y se clasificó a las semifinales de la Liga de Campeones.

Tras ganar 2-1 en la ida en la capital española, el Bayern se vio en desventaja en tres ocasiones durante la primera parte de la revancha ante un Real Madrid que ofreció una actuación sólida, como es habitual cuando se trata de Europa.

La eliminatoria estaba empatada (4-4) en el global cuando Lucho Díaz marcó en el minuto 89 el empate 3-3 de la vuelta y puso al Bayern por delante en la serie, antes de que Michael Olise anotara el tanto de la victoria 4-3 en los descuentos.

Lea: ¡Acostumbrado a marcar golazos!: mire aquí los goles más importante de Luis Díaz en Champions League

“A veces solo hace falta un momento, un momento mágico, una definición increíble o un pase increíble. En este caso, fueron dos grandes definiciones de Lucho (Díaz) y Michael (Olise) para sentenciar el partido, y de eso se trata la Champions League”, destacó Kane.

Sobre la tensión de los minutos finales, el capitán de Inglaterra destacó la insistencia de su equipo para seguir en partido pese a los goles merengues.

“Nos mantuvimos en el partido, mantuvimos la paciencia, especialmente en la segunda mitad; sabíamos que a medida que avanzara el partido nos haríamos más fuertes. Físicamente, esta temporada hemos sido muy fuertes en los últimos 10-15 minutos, y eso es lo que pasó hoy”, resaltó.

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El gol de Kane en la primera mitad lo convirtió en el primer jugador inglés en una de las cinco grandes ligas europeas en marcar 50 goles en todas las competiciones en una sola temporada desde la de 1930-1931.

“Es una recompensa al gran esfuerzo que hemos hecho, no solo yo, sino todo el equipo”, declaró el llamado Hurricane a TNT.

El global, el Bayern se enfrentará en semis de la Champions al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, que eliminó el martes al Liverpool. Atlético de Madrid y Arsenal jugarán la otra semifinal.

Siga leyendo: Luis Díaz y Olise le dieron al Bayern el paso a la semifinal de la Champions League para ganar la serie 6-4

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