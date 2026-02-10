Video: Avión con 55 ocupantes se estrelló en una playa en Somalia: increíblemente, no hubo víctimas

Un accidente de un avión en Somalia por poco termina en una tragedia de gran magnitud luego de que una aeronave se estrellara en una playa minutos después de haber despegado.
Los hechos ocurrieron cerca del aeropuerto internacional Aden Adde, en Mogadiscio, capital de Somalia, luego de que un avión Fokker 50, operado por la aerolínea Starsky Airline, se precipitara a tierra con 55 personas a bordo. La aeronave cubría la ruta Mogadiscio-Galkayo en el momento del accidente.