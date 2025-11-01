¿Se queda o se va? El futuro de James Rodríguez en León es un enigma; técnico generó preocupación

El futuro de James Rodríguez en el fútbol mexicano es un enigma. León, cuadro al que llegó a inicios de este año, cuando terminó de manera anticipada su contrato con el Rayo Vallecano de España, se ubica en la penúltima casilla de la tabla de posiciones de la Liga MX con apenas 13 puntos.
El cuadro de Guanajuato suma 3 victorias, cuatro empates y ocho derrotas en el torneo mexicano, al que le restan dos jornadas de la fase inicial por disputarse. No están lejos del Santos, que con 17 unidades ocupa el décimo puesto y es el último cuadro con posibilidades para meterse en la “liguilla” que define al campeón del torneo.