¿James a Millonarios o a la MLS? Esto respondió el dueño del club bogotano

Se dice que James tiene unas exigencias económicas altas. En León, el volante criollo recibió 5 millones de dólares como salario por el año que jugó. El cucuteño no estaría dispuesto a rebajarlo, por lo que las negociaciones con los equipos han sido complicadas.

¿James Rodríguez podría terminar en el fútbol colombiano?

De acuerdo con lo que ha trascendido, el equipo que está más cerca de fichar al jugador colombiano es Austin F.C. de la MLS de Estados Unidos. Ese elenco, que juega en Texas, cerca de Dallas, donde se jugarán varios partidos de la Copa del Mundo, le habría ofrecido a Rodríguez un salario de 5 millones de dólares al año y la posibilidad de ser su jugador franquicia: la imagen a vender, como hacen con Messi en el Inter Miami.

No obstante, aún no se ha cerrado nada. Por estos días el futbolista entrena en el Oriente antioqueño. Sus redes sociales se convirtieron en la bitácora de las prácticas que realiza, en soledad, cada día. A falta de menos de 150 días para el Mundial, James sigue sin equipo y por eso varios cuadros del balompié colombiano han mostrado interés.

En las últimas horas el presidente de Millonarios, Gustavo Serpa, le dijo a César Agusto Londoño que habían preguntado por el jugador y que “si a James le interesa, estamos listos”. El equipo capitalino, donde juega Falcao García, podría conseguir los recursos económicos para pagarle a Rodríguez con patrocinadores, como hizo con el atacante samario.