x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿James a Millonarios o a la MLS? Esto respondió el dueño del club bogotano

¿Veremos a James Rodríguez en Millonarios? Gustavo Serpa rompe el silencio sobre el fichaje del ‘10’. Conozca las condiciones, el interés de la MLS y el futuro del capitán para el Mundial 2026.

  • James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, no juega desde el 18 de noviembre cuando estuvo en el amistoso contra Australia en Nueva York. Foto: Juan Antonio Sánchez
    James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, no juega desde el 18 de noviembre cuando estuvo en el amistoso contra Australia en Nueva York. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Faltan ocho días para el final del primer mes del año del Mundial de Norteamérica y el volante colombiano James Rodríguez aún no tiene equipo. El futuro del futbolista criollo, que terminó contrato con León de México en diciembre pasado, sigue en aire.

El nombre del cucuteño, capitán de la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, ha sonado para reforzar equipos de México y Estados Unidos como Tigres de Monterrey, Pachuca y un elenco de Texas en la Unión Americana. Sin embargo, su fichaje por alguno de esos clubes no se ha concretado.

Le puede interesar: ¿James entrenaría con Nacional? Esto dijo el club y este es el jugador que sí está cerca del Verde

Se dice que James tiene unas exigencias económicas altas. En León, el volante criollo recibió 5 millones de dólares como salario por el año que jugó. El cucuteño no estaría dispuesto a rebajarlo, por lo que las negociaciones con los equipos han sido complicadas.

¿James Rodríguez podría terminar en el fútbol colombiano?

De acuerdo con lo que ha trascendido, el equipo que está más cerca de fichar al jugador colombiano es Austin F.C. de la MLS de Estados Unidos. Ese elenco, que juega en Texas, cerca de Dallas, donde se jugarán varios partidos de la Copa del Mundo, le habría ofrecido a Rodríguez un salario de 5 millones de dólares al año y la posibilidad de ser su jugador franquicia: la imagen a vender, como hacen con Messi en el Inter Miami.

No obstante, aún no se ha cerrado nada. Por estos días el futbolista entrena en el Oriente antioqueño. Sus redes sociales se convirtieron en la bitácora de las prácticas que realiza, en soledad, cada día. A falta de menos de 150 días para el Mundial, James sigue sin equipo y por eso varios cuadros del balompié colombiano han mostrado interés.

En las últimas horas el presidente de Millonarios, Gustavo Serpa, le dijo a César Agusto Londoño que habían preguntado por el jugador y que “si a James le interesa, estamos listos”. El equipo capitalino, donde juega Falcao García, podría conseguir los recursos económicos para pagarle a Rodríguez con patrocinadores, como hizo con el atacante samario.

Sin embargo, el dirigente también agregó que, por ahora, el capitán del seleccionado nacional no está interesado en volver al fútbol profesional colombiano. Su prioridad estaría en continuar en el extranjero. Aunque ya muchas ligas de América Latina iniciaron sus competencias, James aún estaría a tiempo para llegar al fútbol de Estados Unidos.

De acuerdo con el calendario compartido por la MLS, la temporada regular de este año iniciará el próximo 21 de febrero, por lo que James aún tendría un mes para ser inscrito y empezar competencias con el equipo texano, de concretarse su llegada.

Siga leyendo: “No volvería a negociar con James”: el máximo accionista del Junior fue contundente sobre el tema

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida