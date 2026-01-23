¿James a Millonarios o a la MLS? Esto respondió el dueño del club bogotano

Faltan ocho días para el final del primer mes del año del Mundial de Norteamérica y el volante colombiano James Rodríguez aún no tiene equipo. El futuro del futbolista criollo, que terminó contrato con León de México en diciembre pasado, sigue en aire.
El nombre del cucuteño, capitán de la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, ha sonado para reforzar equipos de México y Estados Unidos como Tigres de Monterrey, Pachuca y un elenco de Texas en la Unión Americana. Sin embargo, su fichaje por alguno de esos clubes no se ha concretado.
