¿Don Ramón Mier? El arquero colombiano del Cruz Azul fue demandado por presuntamente no pagar la renta en casa donde vivía en México

El día que estaban operando a Kevin Mier de la fractura de tibia que sufrió en el partido entre Cruz Azul y Pumas de México, llegó una carta a la sede del club cementero, para el que trabaja, en la que le notificaban que había sido demandado por no pagar el arriendo de la casa en la que vivió, hasta septiembre de este año, en la capital del país azteca. Era jueves 13 de noviembre y un responsable jurídico del Cruz Azul recibió la notificación en la sede del club. En ella decían que la señora Yolanda Muñiz Martínez, propietaria de una casa ubicada en San Jerónimo, uno de los sectores exclusivos de la Ciudad de México, demandaba a Mier por “emplazamiento con requerimiento de pago y embargo ante el Poder Judicial de la Ciudad de México”.

De acuerdo con el relato que le dio la mujer a Esto, el diario deportivo más antiguo de ese país, el futbolista colombiano, que antes de la lesión era uno de los grandes opcionados para ser elegido por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial de Norteamérica, se fue de la casa en septiembre de este año, después de que se diera cuenta que la persona que hacía la limpieza le había robado 15 pares de tenis.

“Se puso muy loco. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar el arriendo, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en plan de que no pagaría”, aseguró Muñiz Martínez, propietaria de la casa.

La mujer relató que Mier dejó la vivienda “destrozada, sucia y no se ha hecho cargo de eso. Además, cuando trato de buscarlo se me esconde”. La demanda en contra de Mier por estos hechos fue radicada el 9 de octubre pasado, en el expediente 50042025. En él dice que el futbolista colombiano, que llegó a esa vivienda cuando Kevin Castaño –quien vivía antes ahí– se fue para el Krasnodar de Rusia en enero de 2024, tiene una deuda acumulada de 270.000 pesos mexicanos con la propietaria.

Pagarlo no sería problema para el futbolista. De acuerdo con los datos públicos que se conocen, Mier tiene un salario anual cercano a los 4 millones de dólares con Cruz Azul. Eso equivale, más o menos, a 73 millones de pesos mexicanos. Por lo tanto, el jugador colombiano recibe, mensualmente, un pago que pasa los 6 millones de pesos del país donde reside.