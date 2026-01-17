x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Junior y Cali debutan este domingo y se llevan toda la atención de una jornada llena de expectativa, ¿a qué hora son los partidos?

El elenco barranquillero se enfrentará al Tolima en una “revancha” temprana de la final de Liga. El cuadro caleño visitará a Jaguares en Montería.

  • Teo Gutiérrez, de 40 años, es referente de Junior. FOTO cortesía junior
    Teo Gutiérrez, de 40 años, es referente de Junior. FOTO cortesía junior
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Dos de los equipos que mejor se reforzaron para 2026 iniciarán su camino en el Torneo Apertura este domingo. El Deportivo Cali, que desde que dejó de ser sociedad anónima y recibió la inyección económica de unos socios centroamericanos se dedicó a sanear sus finanzas, comenzará su recorrido como visitante en Montería, ante Jaguares.

El duelo entre el equipo vallecaucano y los cordobeses iniciará a las 4:10 p. m. en el estadio Jaraguay de la capital de Córdoba. Allí, el entrenador Alberto Gamero contará con la presencia de refuerzos importantes como el arquero de la Selección de Perú, Pedro Gallese, quien dejó la MLS de Estados Unidos para unirse al elenco caleño.

También estarán en cancha futbolistas como el argentino Juan Dinenno, quien, con 31 años, vive su segundo paso por el equipo azucarero tras haber estado entre 2019 y el primer semestre de 2020, antes de marcharse a Pumas, Cruzeiro y São Paulo de Brasil, así como el experimentado mediocampista Emanuel Reynoso, quien jugó en Boca Juniors.

No estará Stiven “Titti” Rodríguez, quien salió del Junior de Barranquilla y llegó esta semana a Cali. El futbolista paisa fue bicampeón con el cuadro tiburón, que este domingo recibirá, desde las 6:20 p. m., al Tolima en Metropolitano.

Quiso el destino que la final del segundo semestre de 2025 se reeditara en la primera jornada de 2026. Los barranquilleros, dirigidos por Alfredo Arias, solo tendrán disponibles dos delanteros: Luis Fernando Muriel, quien tendría —por fin— su debut en el equipo de sus amores, y Teófilo Gutiérrez, que en la ida de la Superliga, contra Santa Fe, fue fundamental. El elenco bogotano cerrará la jornada dominical en el estadio El Campín con su duelo ante Águilas (8:30 p. m.). El lunes Cúcuta-Once Caldas (4:00 p.m.)

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida