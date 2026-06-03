Messi fue exaltado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes como el mejor futbolista de todos los tiempos

Lionel Messi, el “futbolista más exitoso de todos los tiempos”, se alzó este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que reconoció su labor tanto dentro del campo como fuera de él en favor de “los niños más desfavorecidos”. Messi, “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, señaló el jurado en su fallo. “Además de su deslumbrante talento” y “excepcional trayectoria deportiva”, Messi ha llevado a cabo una “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, destacó el fallo, leído por la paranadadora española Teresa Perales, presidenta del jurado. También le puede interesar: Con Mbappé, Luis Díaz, Messi y Vinicius: Shakira estrena video de la canción oficial del Mundial 2026; véalo aquí “Este premio tiene un valor muy especial para mí”, indicó Messi en una declaración divulgada por la Fundación Princesa de Asturias (FPA), en la que recordó que “España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos”. “Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, agregó el astro argentino.

“Importante labor solidaria”

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró. Messi, que a punto de cumplir 39 años se alista para firmar el récord de participar en seis mundiales, fue seleccionado entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades que optaron al galardón este año. La Pulga, como le decían de niño por su contextura física, incluyó la mayor parte de su carrera deportiva niño en el Barcelona, del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG ya desde 2023 en el Inter Miami, donde sigue en activo. La Fundación Princesa de Asturias (FPA), que toma su nombre de la heredera al trono de la Corona española, considera a Messi “el futbolista más exitoso de todos los tiempos”, por sus 47 títulos, durante una carrera “muy regular en el tiempo” en la que ha destacado “por su liderazgo dentro del campo”. Balón de Oro en ocho ocasiones, Messi ha realizado una “importante labor solidaria” a través de la fundación que lleva su nombre, “dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad”, añadió la FPA en un comunicado. El galardón es “un reconocimiento merecido a una trayectoria extraordinaria”, escribió en X el equipo azulgrana. Conozca: Mundial 2026: Un total de 289 futbolistas no portarán la camiseta del país donde nacieron, ¿qué selección tiene 25 nacionalizados?

Serena Williams, Rafael Nadal e Iker Casillas

El de Deportes es el sexto de los ocho galardones de esta edición de los premios, que anualmente, ya ritmo de uno por semana, otorga la FPA. El año pasado, el reconocimiento en este apartado fue para la tenista estadounidense Serena Williams. En ediciones anteriores, han sido distinguidos con el galardón el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la selección de fútbol de Brasil, el maratón de Nueva York y el Equipo Olímpico de Refugiados. Este año ya se fallaron la Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió al estudio de animación japonés Ghibli, cofundado por Hayao Miyazaki. También se otorgaron el galardón de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer; el de Cooperación Internacional, para la bóveda global de semillas de Svalbard; y el de Ciencias Sociales, que reconoció al historiador y ensayista británico Timothy Garton Ash. Continúe leyendo: El Mundial no pega entre los locales: Casi el 70 % de los estadounidenses no tiene interés en la fiesta del fútbol Los galardones serán entregados por la princesa Leonor, la heredera al trono de la Corona española, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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